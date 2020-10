Musikalische Hommage auf Helfer und Helden in der Corona-Krise

Polizei-Kapellen aus aller Welt kollaborierten für ein gemeinsames Video - als "Zeichen der Hoffnung"

Wien (OTS) - 27 Polizeibands aus 26 Ländern haben in den vergangenen Wochen in einem gemeinsamen Projekt ein musikalisches Tributvideo produziert. Ziel der Aktion ist es, HelferInnen und ErsteinschreiterInnen in der Corona-Pandemie zu ehren und ihren Einsatz im Kampf gegen die Pandemie zu würdigen.

Ausgangspunkt der Aktion war eine Idee des Innenministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate. Es wurden weltweit Polizeikapellen zum Mitmachen eingeladen, so auch die Wiener Polizei. Die Polizeimusik Wien, die auch andere Aktionen in Pandemie-Zeiten unternimmt (z.B. die „Zaunkonzerte“ in Pensionisten-Wohnhäusern), nahm diese Einladung selbstverständlich an.

Gemeinsam spielen die Musikerinnen und Musiker aus aller Welt den Triumphmarsch aus Giuseppe Verdis Oper Aida. Das Video ist auf dem YouTube-Kanal "Polizei Österreich Bewegt" verfügbar.

Im Detail nahmen diese Kapellen und Bands an der Kollaboration teil:

Australian Federal Police Pipes and Drums

Bahrain Police Band

Band of the Castle Guards and Police of the Czech Republic

Banda de Música de la Policía Nacional del Perú

Banda Marcial de la Policía Nacional Civil de Guatemala

Colombia Police Orchestra

Ghana Police Band

Glasgow Police Pipe Band, United Kingdom

Israel National Police

Italy State Police Fanfara

Korean National Police Orchestra, South Korea

Main Police Band of Senegal Police

Mauritius Police Band

National Police Music Band, Burkina Faso

New South Wales Police, Australia

New Taipei City Police Department, Taiwan

New Zealand Police Pipe Band

Orchestra of Ministry of Interior of the Slovak Republic Philippines National Police Combo

Polish Police Band

Portuguese National Gendarmerie

Royal Brunei Police Band

Sharjah Police Sciences Academy (United Arab Emirates)

Singapore Police Force Band

Slovenian Police Orchestra

Vienna Police Orchestra, Austria

Wind Orchestra of the Lithuanian Ministry of the Interior

(Countries: Australia, Austria, Bahrain, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Colombia, Czech Republic, Ghana, Guatemala, Israel, Italy, Lithuania, Mauritius, New Zealand, Peru, Philippi-nes, Poland, Portugal, Senegal, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, Taiwan, United Arab Emirates and the United Kingdom)

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien

Pressestelle

01/31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at