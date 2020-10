Gastgeber-Förderaktion löste Investitionen von 8,6 Millionen Euro aus

LR Danninger: „Investitionen in die Verbesserung der Qualität unserer Gastronomiebetriebe bewährt sich auch in Zeiten der Krise“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Förderaktion „Gastgeber 2020“ von Land Niederösterreich und Wirtschaftskammer Niederösterreich unterstützte die heimischen Gastgeberinnen und Gastgeber unbürokratisch und rasch bei kleineren Investitionen, wie der Innenraumgestaltung oder notwendigen Renovierungsarbeiten.

„Investitionen in die Verbesserung der Qualität unserer Gastronomiebetriebe bewähren sich auch in Zeiten der Krise. Denn die Aktion wurde hervorragend angekommen. In Summe konnten wir 265 Gastgeber mit 1,25 Millionen Euro unterstützen und so Investitionen von 8,6 Millionen Euro auslösen. Investitionen, die der Qualität des Angebotes und des Erscheinungsbildes unserer Betriebe zu Gute kommen“, sagt Tourismuslandesrat Jochen Danninger und ergänzt: „Auch im kommenden Jahr 2021 werden wir mit dieser Förderaktion unseren Gastgebern zur Seite stehen.“

Tourismus-Spartenobmann der Wirtschaftskammer Niederösterreich Mario Pulker betont: „Unsere Betriebe leben in herausfordernden Zeiten. Dabei unterstützen Bundesland Niederösterreich und Wirtschaftskammer die Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Qualitätsverbesserung ihres Angebotes.“

Zum Abschluss der Umbauarbeiten besuchten Landesrat Jochen Danninger und Tourismus-Spartenobmann Mario Pulker das, mit der Gastgeber-Förderaktion unterstützte, Gasthaus Kraus in Maria Steinparz. Das Gasthaus hat Markus Kraus Anfang des Jahres von seinen Eltern übernommen. Das geförderte Projekt beinhaltet die Neugestaltung des Gastgartens. Förderbare Projektkosten beliefen sich auf 26.501 Euro. Der Zuschuss von 5.300 Euro wurde bereits an die Gastgeber ausbezahlt.

Die Förderaktion „Gastgeber Tourismus“ wurde im Jahr 2018 erstmals durchgeführt und aufgrund der erfolgreichen Umsetzung von Investitionen zur Verbesserung der Qualität des touristischen Angebotes und des Erscheinungsbildes der Betriebe in den Jahren 2019 und 2020 wiederholt.

Nähere Informationen: Büro LR Danninger, Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at.

