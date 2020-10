UNOS zu Erfolg der UBIT: Geld für Unternehmerinnen und Unternehmer – nicht für PR-Budgets

Alfons Parovszky: „Es ist uns ein großes Anliegen, dass das Geld des Fachverbands gerade in diesen schwierigen Zeiten direkt den Unternehmerinnen und Unternehmern zugutekommt.“

Ich trete dafür ein, dass die Kammer als Trägerapparat nicht ausschließlich um sich selbst kreist. Die UNOS setzen sich dafür ein, dass wieder auf die Stimme der Unternehmerinnen und Unternehmer gehört wird und dass sich gerade die Wirtschaftskammer für deren Interessen einsetzt. Gerade jetzt in dieser Krise darf sich die Kammer nicht zurücklehnen und weiter nur um ihrer selbst willen arbeiten. Die UBIT zeigt, dass es – Schritt für Schritt – auch anders gehen kann. Ich danke allen, die sich dafür eingesetzt haben, dass es endlich einmal weniger um PR geht – sondern um die großartigen Unternehmerinnen und Unternehmer. Sepp Schellhorn

Wien / Österreich (OTS) - Ein großartiger Erfolg ist UNOS in der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) der Wirtschaftskammer Wien im Rahmen der Budgetverhandlungen gelungen: Aufgrund eines Antrags der UNOS und durch die Zustimmung von Grüner Wirtschaft (GW) und dem Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (SWV) ist es gelungen, die Hälfte der für PR-Zwecke gedachten Gelder umzuwidmen und direkt für die Unterstützung von Corona-betroffenen Mitgliedern zu verwenden. „Ich freue mich darüber, dass wir diesen Abänderungsantrag durchbringen konnten. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es uns ein großes Anliegen, dass die Gelder der Fachgruppe auch direkt den Mitgliedern zugutekommt. Wir arbeiten jetzt konkrete Fördermöglichkeiten im Bereich der Aus- und Fortbildung sowie Frauenförderungsmaßnahmen in der IT aus – und zeigen damit, dass uns in der UBIT die vielen Unternehmerinnen und Unternehmer ein echtes Anliegen sind“, so UNOS-Fraktionssprecher der UBIT, Alfons Parovszky.

Auch UNOS-Bundessprecher Sepp Schellhorn zeigt sich über diesen Erfolg zufrieden: „Ich trete dafür ein, dass die Kammer als Trägerapparat nicht ausschließlich um sich selbst kreist. Die UNOS setzen sich dafür ein, dass wieder auf die Stimme der Unternehmerinnen und Unternehmer gehört wird und dass sich gerade die Wirtschaftskammer für deren Interessen einsetzt. Gerade jetzt in dieser Krise darf sich die Kammer nicht zurücklehnen und weiter nur um ihrer selbst willen arbeiten. Die UBIT zeigt, dass es – Schritt für Schritt – auch anders gehen kann. Ich danke allen, die sich dafür eingesetzt haben, dass es endlich einmal weniger um PR geht – sondern um die großartigen Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Rückfragen & Kontakt:

UNOS - Unternehmerisches Österreich | NEOS

Lisa Schmidt

Bundesgeschäftsführerin

+43 699 17144890

lisa.schmidt @ unos.eu

www.unos.eu