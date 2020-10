SOS-Familientipps zu Allerheiligen: Kinder trauern anders

Feiertage wie Allerheiligen erinnern uns an Menschen, die uns fehlen. Wie spricht man mit Kindern über Verlust und Tod?

Wien (OTS) - In Österreich gibt es rund 2.670 Halbwaisen und Waisen im Alter von 0 bis 18 Jahren – also Kinder und Jugendliche, deren Mutter oder Vater gestorben ist. Dazu kommen jene, die um andere nahe Angehörige oder Bezugspersonen trauern. Ein Trauerfall in der Familie oder im Freundeskreis wirft lange Schatten. Eltern sind dabei doppelt gefordert: Während sie selbst einen Verlust verarbeiten, braucht auch der Nachwuchs besondere Unterstützung. „Vielen Eltern fällt es schwer, mit ihren Kindern über einen Todesfall zu sprechen“, so René Huber, Leiter der Ambulanten Familienarbeit von SOS-Kinderdorf in Tirol.



RAINBOWS begleitet betroffene Kinder und ihre Familie in Momenten von Trauer und Schmerz. „Kinder und Jugendliche springen oft in die Trauer hinein und wieder heraus, ähnlich wie in eine Pfütze“, so Dagmar Bojdunyk-Rack, Geschäftsleiterin RAINBOWS. „Wenn die Hinterbliebenen beim Kind oder Jugendlichen starke Verhaltensänderungen bemerken oder es scheinbar gar nicht reagiert, ist es ratsam, sich Hilfe zu holen“, empfiehlt Bojdunyk-Rack.



Kinder trauern anders. Wie können wir sie dabei gut begleiten? Eltern sollten für den Nachwuchs da sein aber auch genug Rückzugsmöglichkeit geben. Außerdem hilft es, Gefühle zu teilen. Konkrete Tipps für die Trauerbewältigung in der Familie finden Sie hier:

https://www.sos-kinderdorf.at/aktuelles/themen/familientipps/trauer

Unterstützung in schweren Zeiten



Trauern ist nicht nur Privatsache. Betroffene Kinder und Jugendliche sollten professionelle Hilfe bekommen, um mögliche Beeinträchtigungen in ihrem Leben zu verhindern. Im Burgenland und in Kärnten begleitet RAINBOWS betroffene Kinder und ihre Familie mit langjähriger Expertise in Sachen Trauer und Schmerz unter dem Dach von SOS-Kinderdorf.



Österreichweite Angebote für Trauerarbeit von RAINBOWS und weitere Infos unter www.rainbows.at.



Weitere Tipps zum Familienleben: www.sos-kinderdorf.at/familientipps

