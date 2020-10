UEFA Europa League auf PULS 4: FK Molde vs. SK Rapid morgen um 20:15 Uhr LIVE

Nach der knappen Auftaktniederlage gegen FC Arsenal, will der SK Rapid gegen Molde FK den ersten Sieg in der Gruppenphase der UEFA Europa League einfahren.

Wien (OTS) - Die knappe Niederlage gegen das Starensemble des FC Arsenal ist abgehakt. Mit Molde FK wartet am zweiten Spieltag der UEFA Europa League Gruppenphase ein direkter Konkurrent um den zweiten Tabellenplatz auf Rapid. Die Vorzeichen für das Duell deuten auf einen spannenden Schlagabtausch hin. Sowohl die Norweger, als auch die Mannschaft von Didi Kühbauer befinden sich in blendender Verfassung. PULS 4 überträgt das Spiel morgen ab 20:15 Uhr live aus Molde exklusiv im Free-TV. Rapids letzter Meistertrainer Peter Pacult wird als Co-Kommentator an der Seite von Florian Knöchl agieren.

PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Co-Kommentator: Peter Pacult

Experte: Johnny Ertl

Reporter: Mario Hochgerner

Die Highlights aller weiteren Begegnungen des Spieltages, besonders ausführlich LASK gegen Ludogorez Rasgrad und Feyenoord gegen WAC, präsentiert PULS 4 ab 23:15 Uhr

UEFA Europa League: FK Molde vs. SK Rapid

Morgen, um 20:15 Uhr live auf PULS

Die UEFA Europa League live im Free-TV auf PULS 4, im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und auf sport.puls4.com







