Ausbau L 6210 Aigen - Hausleiten fertiggestellt

Landesstraße L 6239 im Gemeindegebiet Wolfsbach saniert

St. Pölten (OTS) - Die Landesstraße L 6210 zwischen Aigen und Hausleiten im Gemeindegebiet von Kematen an der Ybbs wurde auf einer Länge von rund 600 Metern saniert und verbreitert. Dabei wurde von Kilometer 1,27 bis Kilometer 1,88 die gesamte Straßenentwässerung der L 6210 im betroffenen Bereich erneuert und die bestehende Fahrbahn wurde, unter Verbesserung der Linienführung, auf 5,5 Meter verbreitert. Abschließend wurde die Fahrbahn mit einer Profilierung ausgeglichen und eine neue Deckschichte aufgebracht. Die Planung für diesen Ausbau erfolgte durch die Straßenbauabteilung Amstetten, die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Amstetten-Süd in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region aus. Die Gesamtbaukosten von rund 145.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Die Landesstraße L 6210 ist die direkte Verbindung von Kematen nach Aschbach.

Im Gemeindegebiet von Wolfsbach (Bezirk Amstetten) wurde die Landesstraße L 6239 im Bereich Baumgarten auf einer Länge von rund 1,12 Kilometern ausgebaut. Auf Grund der geringen Fahrbahnbreite, des schlechten Fahrbahnzustandes und der ungünstigen Anlageverhältnisse entsprach die L 6239 in diesem Bereich nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Die Straßenmeisterei St. Peter in der Au und Firmen aus der Region führten hier, verbunden mit Kosten von 340.000 Euro, die Arbeiten von Mitte Juni bis Ende September 2020 aus. Die bestehende Fahrbahn wurde auf eine Breite von fünf Metern ausgebaut. Zur Verbesserung der Linienführung und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurde in Teilbereichen eine geringe Trassierungsänderung durchgeführt. Die bestehende Asphaltschichte wurde zur Gänze abgetragen und anschließend eine neue Tragschichte wieder aufgebracht. Die Entwässerung wurde erneuert, da bei Starkregenereignissen die anfallenden Oberflächenwässer nur unzureichend abgeleitet werden konnten, was zur Folge hatte, dass die Landesstraße L 6239 früher teilweise überflutet wurde.

