Brandl & Talos berät beim Verkauf von S.I.E. Solutions an Paramit Corporation

S.I.E. Solutions, ein führender Hersteller von Embedded-Technologielösungen in den Bereichen Medizintechnik und Life Sciences, wird Teil der Paramit-Gruppe.

Nachdem wir den aws Mittelstandsfonds bereits beim Einstieg in die S.I.E. Solutions 2017 begleiten durften, freuen wir uns sehr, dass beide Gesellschafter nun auch beim Verkauf an Paramit auf unsere Expertise setzen. Wir gratulieren den Verkäufern sehr herzlich zu diesem tollen Deal Roman Rericha von Brandl & Talos

Lustenau (OTS) - Paramit ist ein FDA-registrierter Hersteller von Medizintechnik- und Life Science-Produkten mit Betriebsstätten im Silicon Valley (USA, Kalifornien) und Malaysia. Die 1994 gegründete System Industrie Electronic GmbH mit Sitz in Lustenau sowie ihre deutsche Tochtergesellschaft, System Industrie Electronic Deutschland GmbH (Landshut und Maisach), sollen künftig als Europa-Hauptsitz der Paramit-Gruppe agieren und das Produktportfolio von Paramit an europäische Kunden vertreiben.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben und soll im Q4/2020 vollzogen werden.

Das Brandl & Talos-Transaktionsteam um Roman Rericha, Stephan Strass und Denisa Fuerea hat die Gesellschafter von S.I.E. Solutions – die System Industrie Electronic Holding AG und den aws Mittelstandsfonds – im Verkaufsprozess beraten. Ferner wurden die Verkäufer von der Investmentbank Lincoln International AG (Frankfurt am Main/Wien) unterstützt.

Paramit wurde von Schiff Hardin (Chicago) und Binder Grösswang (Wien) vertreten.

"Nachdem wir den aws Mittelstandsfonds bereits beim Einstieg in die S.I.E. Solutions 2017 begleiten durften, freuen wir uns sehr, dass beide Gesellschafter nun auch beim Verkauf an Paramit auf unsere Expertise setzen. Wir gratulieren den Verkäufern sehr herzlich zu diesem tollen Deal" , so Roman Rericha von Brandl & Talos.

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Blama | communications @ btp.at | T +43 (1) 522 5700 82