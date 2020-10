Haimbuchner zu Karikaturenstreit: „Beitrittsgespräche mit der Türkei müssen beendet werden“

Auszahlung von Heranführungshilfe umgehend stoppen

Linz (OTS) - Der oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter und stellvertretende Bundesparteiobmann der FPÖ, Dr. Manfred Haimbuchner, bezieht zu den jüngsten Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdogan in Richtung Frankreich wie folgt Stellung: „Die Meinungs- und Pressefreiheit gehören zu den höchsten Errungenschaften der Aufklärung und des abendländischen Europas. Die Geringschätzung für diese Werte, die der türkische Staatspräsident mit seinen Verbalinjurien in Richtung Frankreich zum Ausdruck bringt, sind an Primitivität kaum zu überbieten. Die Türkei hat sich damit ein ums andere Mal als Beitrittskandidat zur Europäischen Union disqualifiziert und die zuständigen Gremien sind aufgerufen, diese Farce endlich zu beenden. Ein EU-Beitritt der Türkei ist und bleibt denkunmöglich.“ ***

