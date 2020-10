NEOS: Chance auf echte Reformkoalition in Wien

Beate Meinl-Reisinger: „Ich gratuliere Christoph Wiederkehr – jetzt wird er mit seinem Team mit großer Ernsthaftigkeit gründlich und gut verhandeln.“

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger darüber, mit NEOS in Regierungsverhandlungen gehen zu wollen: „Ich gratuliere Christoph Wiederkehr und seinem Team zu diesem Erfolg – jetzt wird er mit großer Ernsthaftigkeit in diese Verhandlungen gehen. Heute auf den Tag genau vor acht Jahren wurde NEOS gegründet – wir haben seither nicht nur bewiesen, dass wir Opposition können, sondern auch, dass wir – wie Salzburg zeigt – auch in einer Regierung unsere Stärken einbringen können. Mit dem Erfolg in Wien gelingt NEOS der nächste Schritt nach vorn. Jetzt arbeiten wir für eine echte Reformkoalition in Wien – die Verhandlungen müssen zügig, aber dennoch gründlich und konstruktiv vorangehen. Ich vertraue darauf, dass das Christoph Wiederkehr und sein Team sehr gut machen wird und wünsche ihm dafür alles Gute.“

