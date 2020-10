„Talk 1“ mit Lisa Gadenstätter zu „Ich lebe und lerne vom Tod“

Faszinierende, spannende und unterhaltsame Annäherungen an ein Tabu-Thema am 28. Oktober in ORF 1

Wien (OTS) - Es ist die Jahreszeit, in der wir der Toten gedenken, Allerheiligen und Allerseelen stehen vor der Tür, die Friedhöfe des Landes werden besucht wie kaum sonst. Und es gibt Menschen, die dem Tod täglich begegnen, deren tägliches Brot der Tod ist. In ihrem Beruf, oft auch aus Berufung, beschäftigen sie sich mit dem Lebensende, mit dem, was vom Gestorbenen bleibt. Lisa Gadenstätter spricht in einer neuen Ausgabe von „Talk 1“ am Mittwoch, dem 28. Oktober 2020, um 22.25 Uhr in ORF 1 mit Menschen, die mit dem Tod arbeiten und von ihm lernen.

Zu Gast bei Lisa Gadenstätter sind unter anderen:

Der oberösterreichische Notfall-Psychologe Martin Prein

Der Pathologe und Präparator Alfred Riepertinger

Der deutsche Star-Forensiker Mark Benecke

Die Wiener Tatort-Reinigerin Rosalia Zelenka

Die Grabrednerin und Schauspielerin Gudrun Tielsch

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at