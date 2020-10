Niederösterreichische Jung-Unternehmer gezielt stärken mit dem riz up Business Power Programm

LR Danninger: Gründeragentur riz up unterstützt bei allen Fragen rund um die Selbstständigkeit

St. Pölten (OTS/NLK) - „Die derzeitige Situation ist für alle sehr herausfordernd. Mein wichtigstes Anliegen ist es, die niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer gezielt zu unterstützen. Mit unserem Konjunkturpaket bieten wir finanzielle Unterstützungen, mit speziellen Trainings und persönliche Beratung bieten wir wichtige Informationen und aktuelles Wissen an“ informiert Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger über das neue Angebot von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Und ergänzt:

„Gerade jetzt in der Krise überlegen manche, sich neu zu orientieren, ein eigenes Unternehmen zu gründen ist dabei eine mögliche Option. Niederösterreich ist ein guter Boden, um unternehmerisch tätig zu werden. Unsere Gründeragentur riz up unterstützt bei allen Fragen rund um die Selbstständigkeit“.

Das Team von riz up begleitet und unterstützt kostenlos jährlich in 13.000 Beratungs-gesprächen und knapp 150 Seminarterminen niederösterreichische GründerInnen und Jung-UnternehmerInnen. „Derzeit finden die meisten unserer Beratungen per Telefon oder online statt, und wir sehen ein großes Interesse an Themen wie zum Beispiel Kundenmanagement oder speziellen Geschäftsmodellen. Daher haben wir neue, kostenlose Webinare entwickelt und bieten nun mit dem „riz up Business Power Programm“ jeden Freitag gezielt neues Wissen zur Stärkung des eigenen Unternehmens an.“ erzählt riz up Geschäftsführerin Petra Patzelt.

Freitag 6. November 2020:

Digitale Geschäftsmodelle - Neue Formen für Ihr Business

Freitag 13. November 2020:

Ihre Kunden sind Ihr Kapital - Erfolgreiches Kundenmanagement.

Freitag 20. November 2020:

Ins Netz gegangen - Wie Ihr Online-Shop Ihr Unternehmen stärken kann.

Freitag 27. November 2020:

Schlüsselfaktor Geld – Klassische & alternative Finanzierungen im Überblick.

Freitag 4. Dezember 2020:

Ihr Einfall zählt - Mit welchen Ideen können und wollen Sie unternehmerisch durchstarten?

Freitag 11. Dezember 2020:

Echt mega – Wie Sie Megatrends für Ihr Business nützen können.

Alle Webinare sind kostenlos.

Anmeldungen unter: www.riz-up.at/business-power-programm

