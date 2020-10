„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien in ORF 1

Am 28. Oktober um 21.50 Uhr

Wien (OTS) - Peter Klien sorgt in einer neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“ am Mittwoch, dem 28. Oktober 2020, um 21.50 Uhr in ORF 1 für Aufregung in Innsbruck: Die „Austrians for Trump“ wollen das Porträt des US-Präsidenten in den Hausberg der Landeshauptstadt sprengen. Nach dem Vorbild des Mount Rushmore in den USA soll das Antlitz Donald Trumps Touristinnen und Touristen anlocken und Tirols Wirtschaft unter die Arme greifen. Wie reagieren die Innsbruckerinnen und Innsbrucker auf diese Idee? Außerdem nimmt Gery Seidl die Corona-Maßnahmen der Regierung unter die Lupe – es ist doch eigentlich alles ganz einfach, er versteht nicht, was es da nicht zu verstehen gibt. Schließlich widmet sich „Gute Nacht Österreich“ einer Wiener Besonderheit, den nicht amtsführenden Stadträten – bevor sich Peter Klien mit einem der umstrittensten Politiker der Gegenwart näher beschäftigt, nämlich mit Recep Tayyip Erdoğan.

