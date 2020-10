Wöginger: Grenzen zu Bayern müssen ungehindert passierbar sein

ÖVP-Bezirksparteiobmann: Oberösterreichische-bayerische Grenzregion ist über Jahrzehnte zusammengewachsen

Schärding (OTS) - „Die österreichisch-bayrische Grenzregion ist über Jahrzehnte zusammengewachsen“, betonen der Schärdinger ÖVP-Bezirksparteiobmann August Wöginger, der OÖ Landtagsabgeordnete und Eggerdinger Bürgermeister Johann Hingsamer sowie die OÖ Landtagsabgeordnete Barbara Tausch. „Die Grenzen müssen ungehindert passierbar sein“, so der Appell Wögingers an die Bayerische Regierung.



„Drent und Herent ist eine Einheit“, so Wöginger. Er hofft, dass die Gespräche von Europaministerin Karoline Edtstadler mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder heute Erleichterung für die Bevölkerung bringen. „Die Menschen in der Grenzregion leben das gemeinsame Europa. Familien, Arbeit und auch Freizeitverhalten einen die Menschen in der oberösterreichischen Grenzregion mit jenen in Bayern“, so der oberösterreichische Politiker weiter.



Man müsse Klarheit für die Menschen schaffen. „Die Verunsicherung ist groß. Was darf man noch? Was kann man noch? Wie weit darf man die gelebte Tradition weiterleben? Ich appelliere an Bayern, an die Menschen zu denken. In einem vereinten Europa ist es doch das Ziel, dass wir zusammenhalten und zusammenleben. In einem vereinten Europa wollen sich die Menschen frei bewegen, ohne an Grenzen zu stoßen“, so Wöginger.



Für die Familien, die oft auf beiden Seiten der Grenzen lebten, sei es ebenso wichtig wie für die Wirtschaft, dass man ungehindert von Österreich nach Bayern reisen könne. „Niemand versteht, dass hier Grenzen gezogen werden. Klar ist: Wir müssen die Hygieneregeln einhalten. Wir müssen Abstand halten, aber wir müssen auch zusammenhalten“, so Wöginger abschließend.



