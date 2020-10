Schutzmasken "made in Austria" – Der Coup von Hermetex und ZEEVAN

Ein für Schutzmasken benötigtes Quellmaterial ist derzeit international nur sehr schwer zu beschaffen. Eine ungewöhnliche Kooperation zeigt wie es gelingen kann.

Wien (OTS) - Die COVID-Krise hat für viele Veränderungen gesorgt. Eine der drastischsten ist die Maskenpflicht, die in vielen Bereichen des Lebens vorherrscht. Aufgrund der starken Nachfrage ist der Markt für Atemschutzmasken 2020 stark umkämpft. Das Wiener Unternehmen Hermetex stellt seine Masken unter hohen Qualitätsansprüchen in Österreich her. Damit es dazu kommen konnte, wurde eine beispielhafte Kooperation mit ZEEVAN eingegangen, die zeigt, wie der österreichische Handel gestärkt aus der Pandemie hervorgehen kann.

