Erinnerung PK: "Was junge Ärztinne und Ärzte wollen" - morgen, 27. Oktober, 9.30 Uhr

Die Österreichische Ärztekammer präsentiert die wichtigsten Ergebnisse einer aktuellen Befragung unter auszubildenden Ärztinnen und Ärzten in Österreich.

Wien (OTS) - Eines ist unbestritten: Die Qualität der klinischen Ausbildung ist für Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung entscheidend für die Wahl der Ausbildungsstelle. Was aus Sicht der jungen Ärztinnen und Ärzte helfen könnte, die Ausbildung zu verbessern, wie sehr Medizin-Absolventen bereit sind, für eine bessere Ausbildung ins Ausland zu gehen und welche Faktoren bei der Entscheidung eine Rolle spielen – das wurde in einer von IMAS durchgeführten Befragung evaluiert.

Die Bundeskurie angestellte Ärzte der ÖÄK lädt zur Präsentation der Ergebnisse der Online-Umfrage „Die Bedeutung der Ausbildung in den Augen der auszubildenden Ärzte in Österreich“ im Rahmen einer Pressekonferenz ein.



PK: Was junge Ärztinnen und Ärzte wollen

Teilnehmer:



Dr. Harald Mayer, Vizepräsident und Kurienobmann angestellte Ärzte der Österreichischen Ärztekammer



Dr. Daniel von Langen, stv. Kurienobmann angestellte Ärzte und Obmann der Bundessektion Turnusärzte der Österreichischen Ärztekammer



Dr. Christoph Steinacker, Abteilungsleiter der Bundeskurie angestellte Ärzte der Österreichischen Ärztekammer



Bitte beachten Sie: Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen ist für die Teilnahme an der Pressekonferenz eine Akkreditierung unbedingt notwendig. Wir bitten um Anmeldung unter s.niedenzu @ aerztekammer.at

Datum: 28.10.2020, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: Österreichische Ärztekammer, Veranstaltungszentrum, 1. Stock, Saal 3 – Gabriele Possanner

Weihburggasse 10-12, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Ärztekammer

Mag. Sophie Niedenzu, MSc

Öffentlichkeitsarbeit

01/51406/3316

s.niedenzu @ aerztekammer.at