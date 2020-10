WINEGG: Verkaufsstart von 39 Eigentumswohnungen in der Hohenbergstraße

Wien (OTS) - Mit dem neuen Wohnbauprojekt in der Hohenbergstraße 20 bietet der Wiener Projektentwickler WINEGG ein weiteres attraktives Investment - sowohl für Anleger als auch Eigennutzer - an. Der Vertrieb erfolgt exklusiv durch WINEGG Makler.

Der 12. Bezirk mit seiner außergewöhnlich guten Infrastruktur, sowie der hervorragenden Nahversorgung zählt zu den aufstrebenden Bezirken Wiens.

Zwischen dem Schönbrunner Schlosspark und der Meidlinger Hauptstraße entsteht mit Baubeginn Oktober 2020 ein weiteres modernes Wohnprojekt der WINEGG: Insgesamt 37 Eigentumswohnungen und zwei Townhouses werden in der Hohenbergstraße 20 errichtet. Die Fertigstellung ist für das Q2 2022 geplant.

„Dieses Neubauprojekt zeichnet sich nicht nur durch eine ausgezeichnete Mikrolage und Infrastruktur aus, sondern auch durch eine erstklassige und moderne Ausstattung. Die zukunftsweisende Bauweise garantiert eine nachhaltige Wertsteigerung und daher ist dieses Wohnbauprojekt auch bestens für Anleger, sowie Eigennutzer geeignet.“, so Hannes Speiser, Prokurist bei WINEGG.

Höchste Anforderungen an Qualität

Dem hohen Anspruch, den sich die WINEGG Realitäten GmbH bei der Umsetzung von Projekten gesetzt hat, wird auch bei diesem Bauvorhaben Rechnung getragen. Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen in der Größe von zirka 39-101 m² verfügen über attraktive Freiflächen wie Balkone, Terrassen oder Eigengärten. Zudem befinden sich im Mitteltrakt des Wohnbaus zweigeschossige Townhouses.

Ein weiteres Highlight: Weitläufige Verglasungen, die für helle und lichterfüllte Wohnräume sorgen, sowie eine „smarte“ Hausverwaltung, welche eine einfache Kommunikation mittels App ermöglicht. Zudem bieten die Terrassen der Dachgeschoßwohnungen einen atemberaubenden Blick über die Stadt. Abgerundet wird das Wohnglück in Wien Meidling durch die tolle Lage, die sowohl für Naturliebhaber als auch Großstädter ideal ist.

Über WINEGG:

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG zeichnen sich durch eine hervorragende Mikrolage sowie eine hochwertige Ausführung und – speziell im Neubau – eine nachhaltige Konzeptionierung, beispielsweise in Form von kompakten, flexiblen Grundrissen aus.

