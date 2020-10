Gaal/ Czernohorszky/Himmer: Wie wohnen wir morgen? IBA_Wien trifft Schule

Schulunterlage „Wohnen in Wien“; Workshops

Wien (OTS) - Bei der IBA_Wien (Internationale Bauausstellung 2022) geht es darum, den weltweit anerkannten sozialen Wiener Wohnbau weiterzuentwickeln und fit für die Zukunft zu machen. Dabei wird auf die Beteiligung möglichst breiter Bevölkerungskreise und speziell auch junger Menschen gesetzt.

Deshalb wurden einerseits Unterrichtsmaterialien für die Wiener Schulen erarbeitet, andererseits werden SchülerInnen immer wieder in die Arbeit der IBA_Wien miteinbezogen. So fanden während der IBA-Zwischenpräsentation im WEST (ehemaliges Sophienspital) in Kooperation mit dem Verein Wanderklasse wöchentlich zwei Workshops für Schulklassen statt.

„Ziel dabei ist es, junge Wienerinnen und Wiener dazu anzuregen, sich mit dem Thema Wohnen und damit verbunden auch anderen zukunftsentscheidenden Schwerpunkten wie dem Klima- und Umweltschutz näher auseinanderzusetzen. Deshalb sind Informationen für und Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern ein fixer Bestandteil der IBA_Wien. Wir wollen jungen Menschen das Rüstzeug dafür vermitteln, die Zukunft des Wohnens in Wien aktiv mitzugestalten“, so Wohnbaustadträtin und Präsidentin der IBA_Wien Kathrin Gaal.

„Projekte wie diese erlauben Kindern und Jugendlichen, einen unmittelbaren Einblick in die Prozesse der Stadtentwicklung und des Wohnbaus zu bekommen“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Die pädagogisch innovative Vermittlung durch den Verein Wanderklasse macht die Entwicklung der Stadt spürbar und zum spannenden Erlebnis!“

Unterrichtsmaterialien zum Thema Wohnen

Für das Projekt „IBA trifft Schule“ wurden in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Wien eigens interdisziplinäre Unterrichtsmaterialien erarbeitet, um das zentrale Thema Wohnen nachhaltig in den Schulunterricht der 10- bis 15-Jährigen einzubeziehen.

„Für unsere Schulen sind diese Materialien ein wahrer Fundus, um sich intensiv mit dem Thema sozialer Wiener Wohnbau auseinanderzusetzen. Dank des Projekts ,IBA trifft Schule‘ gelingt es, das Thema Wohnen, das ja auch ein fester Bestandteil der Lebenswirklichkeit aller junger Menschen ist, auch in den Unterricht zu implementieren. Im Sinne einer modernen und interdisziplinär denkenden Schule Unterrichts ist das einfach großartig“, freut sich Bildungsdirektor Heinrich Himmer.

Die Unterrichtsmaterialien „Wohnen in Wien“ können in verschiedenen Unterrichtsfächern, wie z.B. in Geschichte & Politische Bildung, Deutsch oder auch Mathematik integriert werden.

Ausgehend von der Auseinandersetzung mit der eigenen Wohnsituation und dem persönlichen Wohnumfeld lernen die SchülerInnen, sowohl die Geschichte des sozialen Wohnbaus in Wien besser zu verstehen als sie auch mit aktuellen statistischen Daten und der heutigen Wohnsituation der WienerInnen in Bezug zu bringen. Darüber hinaus liefern die Unterrichtsmaterialien praxisbezogene Informationen zur persönlichen Orientierung am Wohnungsmarkt und zur Auseinandersetzung mit eigenen Wohnvorstellungen.

Die Schulunterlagen „Wohnen in Wien“ stehen unter www.lehrer.at/wohneninwien allen Wiener Schulen zum kostenlosen Download zur Verfügung.

IBA-Workshops für SchülerInnen

In Kooperation mit dem Verein Wanderklasse lud die IBA_Wien interessierte PädagogInnen mit ihren SchülerInnen zu Workshops im Rahmen der IBA-Zwischenpräsentation im WEST ein. Das kostenlose Angebot richtete sich an interessierte Volksschulklassen (ab der 3. Schulstufe) und an SchülerInnen im Alter von 10-14 Jahren.

Die Workshops der Wanderklasse sind für zwei Altersklassen konzipiert und geben einen altersgerechten Einblick in die Themen der Ausstellung: Wie entwickeln wir die Stadt gemeinsam? Wie kann unsere Stadt in Zukunft klimafreundlicher sein? Kann uns Forschung dabei unterstützen? Wie wird sich das Wohnen in der Stadt in der Zukunft verändern? Was kostet das Wohnen? Und was ist überhaupt soziales Wohnen?

„Die Wanderklasse bietet unterschiedliche Zugänge in die Stadt, in der wir leben und zeigt, wie diese gebaut, strukturiert und organisiert ist. Die Wanderklasse gibt jungen Menschen die Mittel in die Hand, Ansprüche zu stellen und ihre Umgebung mitzugestalten: Wahrnehmung, Engagement und Bewusstsein für Qualitäten“, erklärt

Sibylle Bader, Wanderklasse - Verein für BauKulturVermittlung.

IBA_Wien

Wie wohnen wir morgen? Die IBA_Wien, Internationale Bauausstellung 2022, präsentiert innovative Projekte rund um das Thema „Neues soziales Wohnen“.

Bei der Schlusspräsentation der IBA_Wien im Jahr 2022 wird die ganze Stadt zum „Showroom“ – fast alle der mehr als 100 zukunftsweisenden Vorhaben sind dann fertiggestellt und können besichtigt werden.

Weitere Informationen zur IBA_Wien unter

www.iba-wien. (Schluss)

