Das 2. Bundestreffen der WIR - Die Bürgerlisten Österreich

Fleißig am Werk für unser Land

Nach der Gründung in Hart bei Graz nun das Tages-Meeting im Hotel am Domplatz in Linz. Im Paul´s nebenan konnte WIR die weiteren Vertreter der 8 teilnehmenden Bundesländer (Wir berichteten) treffen. Ein Erfolg trotz Corona Maßnahmen. Das nächste Treffen findet in Kärnten statt. Unsere Bewegung ist gelb. Die Vernetzung von unten, nicht von oben; vom Bürger und der Bürgerin aus und Ihren Bürgerlisten, das macht uns zur klaren Alternative zum bisher Dagewesenen. Wir-Die Bürgerlisten

Rückfragen & Kontakt:

Büro: Frau Anna Berndorfer: 0727629208