NEOS begrüßen Einigung der Bildungsreferenten

Künsberg Sarre: „Entscheidend für uns ist, dass Kindergärten, Volksschulen und die Unterstufe geöffnet bleiben. Dafür haben wir NEOS uns seit Wochen eingesetzt.“

Wien (OTS) - Erfreut und erleichtert zeigt sich NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre angesichts der Einigung der Bildungsreferenten, die Schulen, dort wo es möglich ist, so lange wie möglich offen zu halten. „Die vergangenen Wochen und Monate waren herausfordernd und vor allem sehr unsicher für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler“, sagt Künsberg Sarre. „Daher haben wir uns seit Wochen für maximale Klarheit, Transparenz und Berechenbarkeit eingesetzt. Entscheidend für uns ist nun, dass Kindergärten, Volksschulen und die Unterstufe geöffnet bleiben unter Einhaltung der vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln.“



Wichtig sei allerdings, ein Gesamtkonzept zu entwickeln, an dem sich alle Beteiligten orientieren können: „Neben einer konsequenten Teststrategie müssen sowohl die Bundesregierung als auch die Länder in den Herbstferien ihre Hausaufgaben erledigen und spezifische Punkte angehen, die zusätzlich einen Beitrag leisten, damit der Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann“, sagt die NEOS-Bildungssprecherin. Diese schlägt vor, etwa die Intervalle bei Schulbussen zu verstärken. Weiters müsse man die beengten Verhältnisse in Lehrerzimmern entlasten, indem man etwa Festsäle und Theatersäle in größeren Schulen und benachbarten Gemeindesälen nutze. „Ich hoffe, dass die zuständigen Stellen hier aktiv werden und unsere konstruktiven Vorschläge aufgreifen."

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu