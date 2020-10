Ehemaliger Generaldirektor der Wiener Stadtwerke Karl Skyba verstorben

Wien (OTS) - Karl Skyba war von 1991 bis 2002 Generaldirektor der Wiener Stadtwerke. Er ist am 15.10.2020 im 82. Lebensjahr verstorben. „Karl Skyba leitete in seinen zwölf Jahren als Generaldirektor die größte Reform in der Geschichte der Wiener Stadtwerke. Er führte die Ausgliederung aus dem Magistrat durch und gestaltete die Wiener Stadtwerke maßgeblich – er war ein Vordenker und machte uns zu dem starken Konzern, der wir heute sind. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Wir werden ihn in bester Erinnerung behalten“, so der Wiener Stadtwerke Generaldirektor, Martin Krajcsir.

Karl Skyba wurde 1939 in Wien geboren und trat nach Abschluss seiner Matura 1957 in den Dienst der Stadtverwaltung, wo er zunächst im Fürsorgeamt arbeitete. Nebenberuflich studierte er Jus. Skyba war u.A. in der Finanzverwaltung und in der Magistratsdirektion tätig. 1983 folgte die Berufung zum Präsidialchef des Bürgermeisters, bevor Skyba mit 1. Jänner 1991 zum Generaldirektor der Wiener Stadtwerke bestellt wurde. In seiner Ära erfolgte die Ausgliederung der Wiener Stadtwerke aus dem Magistrat. Unter seiner Führung entwickelten sich die Wiener Stadtwerke zu einem wettbewerbsfähigen Dienstleister. Nach seiner Zeit bei den Wiener Stadtwerken hat sich Skyba von 2005 bis 2015 als Präsident des Roten Kreuzes Wien engagiert.



