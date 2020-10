ÖH-Vorsitzende Sabine Hanger gratuliert Nada Taha Ali Mohamed zur Wahl als 2. stellvertretende Vorsitzende

ÖH-Chefin Sabine Hanger begrüßt das Bemühen ihrer neuen zweiten Stellvertreterin, Verantwortung im Sinne der Studierenden zu übernehmen.

Wien (OTS) - „In der größten Krise der Zweiten Republik brauchen wir Studierende eine stabile Interessensvertretung. Dass in der heutigen Sitzung eine weitere Person gewählt wurde, die sich dazu bekennt, in einer ÖH Verantwortung zu übernehmen, die über die Fraktionsgrenzen hinweg gemeinsam arbeitet, ist ein gutes Zeichen im Sinne der über 370.000 Studierende, die wir als neue ÖH vertreten,“ so Vorsitzende Sabine Hanger im Zuge der heutigen BV-Sitzung.



