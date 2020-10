Kühberger/Weidinger: Schnitzel soll Schnitzel bleiben

Nationalräte Kühberger und Weidinger kämpfen trotz heutiger Entscheidung des EU-Parlaments für klare Angaben bei der Lebensmittelkennzeichnung

Wien (OTS) - Vegane Burger, vegetarische Würstel und Ähnliches findet man immer häufiger im Supermarkt, in der Werbung und auf den Speisekarten. Ein Gesetzesentwurf, der pflanzlichen Lebensmitteln tierisch anmutende Bezeichnungen verbieten wollte, wurde heute vom EU-Parlament abgelehnt. Damit dürfen Hersteller ihre Fleischersatzprodukte weiterhin auch Soja-Schnitzel oder Tofu-Burger nennen.

Die beiden ÖVP-Nationalräte Peter Weidinger und Andreas Kühberger zeigen sich darüber enttäuscht: „Als Vertreter der österreichischen Landwirtschaft und des Konsumentenschutzes sprechen wir uns trotz dieser Entscheidung weiterhin für eine eindeutige und nachvollziehbare Bezeichnung bei Lebensmitteln aus. Es geht hier nicht darum, bestimmte Lebensmittel zu bewerten, sondern um Transparenz für Hersteller und Konsumenten.“

Sie wollen auch in nächster Zeit um eine genaue und nachvollziehbare Deklaration kämpfen: „Vor allem in Österreich produzieren unsere tierhaltenden Landwirte unter den weltweit höchsten Qualitätsstandards. Um diese hohen Standards beim Umweltschutz und Tierwohl langfristig zu erhalten, müssen diese Produkte auf den ersten Blick erkennbar sein. Deshalb soll neben der Kennzeichnung der Herkunft, auch die Produktbezeichnung klar und eindeutig sein“, stellt Landwirt und Abgeordneter Kühberger klar.

Nationalrat Peter Weidinger, Obmannstellvertreter im Ausschuss für Konsumentenschutz, ergänzt abschließend: „Es geht hier vor allem um Klarheit für die Konsumentinnen und Konsumenten. Gerade bei Lebensmitteln gibt es große Unterschiede in der Produktion und daher auch in der Qualität. Doch gerade hier sind wichtige Informationen oft nicht einfach erkennbar. Darum setzen wir uns auch in Zukunft für mehr Transparenz ein. Denn ich möchte als Kunde keine Bedienungsanleitung brauchen, wenn ich ein österreichisches Schnitzel kaufen möchte.“ (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at