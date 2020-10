„DIE.NACHT“ in ORF 1: Ab 27. Oktober mit „DAVE“ auf der Suche nach Money und Fame

Davor: „Willkommen Österreich“ – in der jüngsten Ausgabe: Katharina Straßer und Thomas Raab

Wien (OTS) - „DAVE“ ist wieder da! Am 27. Oktober 2020 startet die gleichnamige ORF-Mockumentary mit David Scheid als skurriler Möchtegern, der alles erreichen, aber nichts leisten will, in ORF-1-„DIE.NACHT“ – mit insgesamt acht Episoden, immer dienstags ab ca. 23.05 Uhr. Zum Auftakt gibt es die beiden, bereits im Herbst 2018 im Rahmen von „DIE.NACHT – PopUp“ präsentierten Pilotfolgen zum Wiedersehen, danach sechs neue Abenteuer, die Dave auf seiner ewigen Suche nach Money und Fame bestreitet.

Für die perfekte satirische Einstimmung sorgen wöchentlich Stermann und Grissemann mit einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“, jeweils um 22.00 Uhr in ORF 1. Am 27. Oktober sind Multitalent Katharina Straßer und Autor Thomas Raab zu Gast im Studio.

„Willkommen Österreich mit Stermann und Grissemann“ (22.00 Uhr)

Katharina Straßer und Thomas Raab haben zwei Dinge gemeinsam: Ihre Vorliebe für authentische Charaktere und schrägen Humor. Beides finden sie bei „Willkommen Österreich“. Die Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin hat vergangenes Jahr ihr erstes Solostück mit launigen Chansons von Cissy Kraner auf die Bühne gebracht. Mit Stermann und Grissemann spricht sie über ihren nächsten austro-musikalischen Coup und die Zeit des Lockdowns.

Thomas Raab hat mit Willibald Adrian Metzger einen eigenwilligen Ermittler geschaffen, der auch im achten Band der Metzger-Reihe von einem kriminalistischen Unglück ins nächste stolpert. Wie viel von ihm selbst in der Figur steckt und woher er die Inspiration für seine Kriminalromane nimmt, verrät er im „Willkommen Österreich“-Studio. Maschek haben einen Weg gefunden, Männern auf politischen Bühnen weniger Gehör zu verschaffen und Hausband Russkaja wird für die musikalische Schlussnummer zur Katharina-Straßer-Studioband.

„DAVE“ – Folge 1 (23.10 Uhr)

Dave wird 30. In freudiger Erwartung des obligatorischen Porsche zum runden Geburtstag fährt er zu seinen Eltern, die jedoch mit einer Überraschung der ganz anderen Art auf ihn warten. Eine Liste mit mehreren Punkten, die Dave zu erfüllen hat, da er sonst mit keiner finanziellen Unterstützung mehr rechnen kann. Offensichtlich ist heute nicht sein Tag, doch bald merken wir, es ist sowieso nie Daves Tag. Auf Schritt und Tritt von einer Kamera begleitet wird er vom unbekannten Filmemacher Jan Nikolaus, der in der Dokumentation von Daves Alltag seine Chance sieht, ein bedeutendes Werk der Zeitgeschichte zu produzieren. Mit u. a. David Scheid, Christian Clerici, Nancy Mensah-Offei, Johanna Orsini-Rosenberg und Marcus Ganser.

