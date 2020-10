„Sport am Sonntag“ mit Stadthallen-Turnier-Boss Straka und den Folgen der Corona-Verordnungen für den Sport

Am 25. Oktober um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 25. Oktober 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Dominic Thiem und Novak Djokovic: Die Tennis-Stars in Wien

Sieben Top-Ten-Spieler angeführt vom Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic beim Stadthallen-Turnier in Wien. Turnierdirektor Herwig Straka live zu Gast.

Sport und Corona: Die Folgen der neuen Verordnung

Weniger Zuschauer/innen, Planungsunsicherheit, finanzielle Einbußen. Sportvereine kämpfen ums Überleben.

Pele und Maradona: Zwei Fußball-Ikonen feiern Geburtstag

Diego Maradona wird 60, Pele 80. Die bewegende Geschichte der Fußball-Legenden.

Roller-Ärger in der Ramsau

Olympiasieger Felix Gottwald und die Posse rund um die Benützung von Ski-Rollern auf der Straße.

