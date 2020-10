„Heimat Fremde Heimat“: Handwerkskunst – immer mehr Migranten und Migrantinnen sichern als Lehrlinge den Fortbestand von Betrieben

Am 25. Oktober um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ – präsentiert von Ajda Sticker – beschäftigt sich am Sonntag, dem 25. Oktober 2020, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit dem Thema Handwerkskunst:

„Ich habe schon als Kind gerne tote Tiere gesammelt und den Verwesungsprozess beobachtet“, erzählt Tierpräparatorin Mirjana Pavlović vom Naturhistorischen Museum in Wien. Ein spezielles Interesse und Fingerfertigkeit ist für jede Handwerkerin und jeden Handwerker die Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein. „Es reicht aber nicht, ein anständiges Produkt zu erzeugen – man muss dem Kunden heute seinen Kosmos als Gesamterlebnis mitverkaufen können“, berichtet Schuhmacher Markus Scheer, der seinen Traditionsbetrieb schon in siebenter Generation leitet. Obwohl viele handgemachte Produkte heute eine Renaissance erleben, ist deren Herstellungsweise trotz Digitalisierung erstaunlicherweise unverändert geblieben. Dass die Sehnsucht der Konsumentinnen und Konsumenten nach Nachhaltigkeit wächst, beweist ein Besuch bei einem der letzten Hornkammmacher Österreichs. Was haben all diese traditionellen Berufe gemeinsam? Dass immer mehr Migrantinnen und Migranten als Lehrlinge den Fortbestand einzelner Unternehmen sichern. Nostalgie oder Notwendigkeit? Čedomira Schlapper berichtet.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at