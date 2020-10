ORF: Neuer TV-Moderator für „Vorarlberg Wetter“

Pierce Lange neu im Team

Wien (OTS) - Das Moderatoren-Team beim „Vorarlberg Wetter“ im Fernsehen wird erweitert. Neben Thomas Rinderer, Patricia Lipburger-Rehm, Flora Wüstner und Nikolaus Küng wird zukünftig auch der 22-jährige Pierce Lange die tägliche Sendung „Vorarlberg Wetter“ anschließend an „Vorarlberg heute“ präsentieren.

Vom Fußballplatz zum Satellitenfilm

Nachdem Pierce Lange am Sportgymnasium Dornbirn die Matura abgeschlossen hat, begeisterte er sich immer mehr für Medien. Im Jänner 2019 startete beim ORF Vorarlberg durch. Aufgrund seiner Vergangenheit als Fußballer war er vor allem in der Sportberichterstattung tätig. Pierce Lange gestaltete Berichte für „Vorarlberg heute“ und ORF Radio Vorarlberg. Neben seiner beruflichen Tätigkeit studiert er derzeit im Fernstudium „Wirtschaft und Management“ an der SRH Fernhochschule im deutschen Riedlingen. Abseits des Jobs steht Pierce immer noch gerne am Fußballplatz, aber nicht mehr als Spieler, sondern als Trainer der Damenmannschaft des FC Dornbirn.

Große Vorfreude auf neue Aufgabe

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Pierce Lange hat trotz seines jungen Alters bereits gezeigt, was in ihm steckt. Ich bin überzeugt, dass er sich sehr gut in das bestehende Team einfügen wird und ich wünsche ihm alles Gute für seine neue Aufgabe.“

Gerd Endrich, Zentraler Chefredakteur ORF Vorarlberg: „Mit dem ‚Vorarlberg Wetter‘ möchten wir den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern täglich verlässlich und abwechslungsreich die Aussichten der nächsten Tage vermitteln. Wir freuen uns, mit Pierce Lange einen weiteren kompetenten Moderator für diese Sendung präsentieren zu können.“

Pierce Lange, Moderator „Vorarlberg Wetter“: „Ich bin überglücklich, die Chance zu bekommen, das ‚Vorarlberg Wetter‘ zu moderieren. Ich möchte dazu beitragen, den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern das Wetter möglichst treffsicher vorauszusagen und sie dadurch auf ihren Alltag noch besser vorzubereiten.“

Rückfragen & Kontakt:

Simon Bitriol, MA LL.B.(WU)

Landesdirektion ORF Vorarlberg

+43 5572 301-22559

simon.bitriol @ orf.at