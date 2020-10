VP-Hammer: HGM-Rechnungshofbericht ist Zeugnis für Versagen rot-blauer Verteidigungsminister

Wien (OTS) - „Dieser Rechnungshofbericht ist ein Zeugnis für die Untätigkeit und das Versagen der rot-blauen Verteidigungsminister der letzten Jahre. Er zeigt auf, wie wenig Interesse die Minister in den letzten Jahren für das Heeresgeschichtliche Museum gezeigt haben. Ich danke Verteidigungsministerin Tanner dafür, dass sie nicht zur Tagesordnung zurückkehrt, sondern Maßnahmen setzt. Bereits vor Monaten hat sie die zweite Kommission mit der Prüfung beauftragt. Darüber hinaus hat sie die Ausschreibung des Direktorenpostens veranlasst. Auch erste Investitionen in eine Neuausrichtung wurden bereits kundgetan“, so VP-Wehrsprecher Hammer. (Schluss)

