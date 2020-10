Schieder zur Zeitumstellung: Abschaffung noch in weiter Ferne

Umstellung von Sommer auf Winterzeit bleibt leeres Ritual

Wien (OTS/SK) - "Wieder ist ein Jahr vergangen und leider gehört die Zeitumstellung immer noch nicht der Vergangenheit an. Seit der Ankündigung der EU-Kommission ist wenig passiert, obwohl sich eine große Mehrheit der EU-BürgerInnen sowie das EU-Parlament für die Abschaffung ausgesprochen haben", sagt SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder anlässlich des Endes der Sommerzeit am Sonntag. ****

"Die zwei Mal jährlich stattfindende Pflichtübung der Zeitumstellung ist nicht mehr als ein leeres Ritual, das nicht mehr zeitgemäß ist. Energiespareffekte sind ausgeblieben und für viele ältere Menschen verursacht die Umstellung gesundheitliche Probleme“, so Schieder und ergänzt: "Die EU-Staaten müssen endlich zu einer gemeinsamen Position in Sachen Zeitumstellung kommen. Ganz wichtig ist dabei, einen Fleckerlteppich an Sommer- und Winterzeit innerhalb der EU zu verhindern." (Schluss) ls

