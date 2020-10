Nationalfeiertag auf PULS 24: Rede des Bundespräsidenten, Interview mit Bundeskanzler, exklusive österreichische Dok-Film-Premieren

PULS 24 ab 9 Uhr live vom Wiener Heldenplatz, gefolgt von Dokus, der Ansprache des Bundespräsidenten, ein Interview mit dem Bundeskanzler und exklusiven Dok-Film-Premieren

Wien (OTS) - Der 26. Oktober steht auf PULS 24 im Zeichen des Nationalfeiertags 2020 – ab 9:00 Uhr live vom Heldenplatz. Gekrönt mit einem exklusiven Dok-Film-Abend mit zwei von PULS 4 co-finanzierten Dokumentationen.

Die Free-TV-Premiere „Der Schönste Platz auf Erden“ läuft aktuell noch in den österreichischen Kinos und am 26. Oktober erstmals im Free-TV - exklusiv auf PULS 24 um 20:45 Uhr. Die Dokumentation war heuer als Eröffnungsfilm beim Filmfestival der Diagonale vorgesehen, die jedoch aufgrund von Covid-19 dieses Jahr abgesagt werden musste. Im Anschluss um 22:20 Uhr folgt die Österreich-Premiere von der ebenfalls von PULS 4 co-produzierten Dokumentation "Kleine Germanen".



PULS 24 Programmübersicht zum Nationalfeiertag am 26. Oktober



09.00 Uhr „PULS 24 Live – Nationalfeiertag 2020“ mit Kranzniederlegungen und Angelobung

13:00 Uhr Reportage Strecke - "Österreichs Helden des Alltags"



19.40 Uhr "Sondersendung zur Rede des Bundespräsidenten" Alexander van der Bellen



20:15 Uhr "Sondersendung zur Lage der Nation" Bundeskanzler Sebastian Kurz im Gespräch mit Corinna Milborn



Österreichischer DOK-Film Abend

20:45 Uhr Free-TV-Premiere "Der Schönste Platz auf Erden"

Regisseurin Elke Groen gibt auf sachliche aber auch humorvolle Weise Einblick in die Geschichte eines von Populismus geprägten Örtchens: Pinkafeld ist eine kleine, eher unbekannte Stadtgemeinde in Österreich. Das ändert sich aber schlagartig, als Norbert Hofer für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert. Hofers rechtspopulistische Gesinnung findet bei vielen Gemeindemitgliedern überraschend großen Anklang. Doch wie verändert das Pinkafeld und seine Bewohner?

Produktionsland und Jahr: Österreich 2020



22:20 Uhr Österreich-Premiere "Kleine Germanen"

Die Dokumentation kombiniert animierte und dokumentarische Elemente und wurde für den "German Film Award Documentary" nominiert: Elsa wächst in einer rechtsradikalen Familie auf. Die Abneigung gegen alles, was unbekannt und fremd erscheint, ist ihr lediglich in die Wiege gelegt worden. Gemeinsam mit Elsa blickt die Dokumentation hinter die Kulissen der rechten Szene und offenbart die schwerwiegenden Folgen von "angeborenem" Hass.

Produktionsland und Jahr: Österreich 2019

