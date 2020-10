SPÖ-Drozda: Heeresgeschichtliches Museum weg von Verteidigungsministerin Tanner

„Bundesheer kann kein Museum führen“ – HGM ins Kulturressort

Wien (OTS/SK) - Der heute veröffentlichte Rechnungshofbericht zum Heeresgeschichtlichen Museum lässt für SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda nur einen Schluss zu: „Das HGM muss so schnell wie möglich raus aus dem Verteidigungsministerium. Das Bundesheer erbringt wichtige Aufgaben, aber die Führung eines Museums gehört nicht dazu.“ Die Beteuerungen von Verteidigungsministerin Tanner, sie wolle die Empfehlungen des Rechnungshofes jetzt umsetzen, kommen für Drozda „zu spät“: „Der Zug ist abgefahren, sie ist gescheitert bei den versprochenen Reformbemühungen für das HGM und sollte das Museum dem Kulturressort übertragen.“ ****

Drozda fordert schon seit langem, das HGM im Zusammenhang mit dem Haus der Geschichte neu zu denken. „Es braucht ein völlig neues Konzept, eine neue Leitung, neue Struktur und neue Ressortverantwortung – und das am besten als Teil einer Bundesmuseumsreform nach den Empfehlungen des Weißbuchs.“

Was der Rechnungshof in seinem Bericht aufzeigt, mache jedenfalls sprachlos. „Man bekommt den Eindruck, dass Museumsdirektor Ortner das Haus wie seine persönliche Devotionalien-Sammlung geführt hat, Geschäfte mit sich selbst gemacht und eigene Vereine an der Adresse des HGM angesiedelt hat.“ Es gelte jetzt, all diese – vor allem strafrechtlich relevanten - Vorwürfe aufzuklären. (Schluss) ah/lp

