Norbert Hofer: Ungarischer Nationalfeiertag ist ein Zeichen für die Freiheit

Ungarische Souveränität ist Mahnmal für Demokratie, Grund- und Freiheitsrechte

Wien (OTS) - Die Republik Ungarn feiert heute ihren Nationalfeiertag. Heute vor 31 Jahren – am Jahrestag des Ungarischen Volksaufstandes von 1956 – wurde die Republik ausgerufen. Es war gleichzeitig die Abkehr vom kommunistischen System hin zu einem demokratischen Rechtsstaat. Der 3. Nationalratspräsident Norbert Hofer gratuliert dem ungarischen Volk: „Der Weg zur Republik war für Ungarn von viel Leid geprägt. Der Volksaufstand 1956 wurde von der sowjetischen Armee blutig niedergeschlagen. Viele Ungarn flüchteten daraufhin aus dem Land – einige von ihnen fanden Platz und eine neue Heimat in Österreich. Auch mein Vater war als junger Soldat an der Grenze im Einsatz und oftmals die erste Kontaktperson für Menschen nach der Flucht aus dem Kommunismus. Seine Schilderungen von den Erlebnissen waren ein Hauptgrund für mich, warum ich mich politisch engagiert habe.“

Das Ende des Ostblocks wurde schließlich auch mit dem Niedergang des Eisernen Vorhangs zwischen Österreich und Ungarn eingeläutet. Beim Paneuropäischen Picknick am 19. August 1989 wurde ein Grenztor zwischen Österreich und Ungarn geöffnet. „Die Bestrebung der ungarischen Bevölkerung nach Freiheit und Demokratie hat im Lauf der Jahrzehnte viele Opfer gefordert. Das ungarische Volk hat nicht aufgegeben und am Ende seine Ziele erreicht. Der heutige Ungarische Nationalfeiertag ist auch ein Mahnmal für Demokratie, Grund- und Freiheitsrechte. Das ungarische Volk ist dementsprechend stolz auf die Souveränität seines Staates. Diesen Stolz hat Ungarn auch als Mitgliedsland der Europäischen Union nicht abgelegt, was in Brüssel nicht immer goutiert wird“, so Hofer, der erst vor kurzem bei Ungarns Vize-Premierminister Zsolt Semjen zu Gast war.

