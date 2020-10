16. Bezirk: Huttengasse - Straßenbauarbeiten zwischen Steinbruchstraße und Gutraterplatz

Wien (OTS) - Nach Arbeiten der Wiener Linien im Bereich der Gleisplatten in der Huttengasse zwischen Steinbruchstraße und Gutraterplatz im 16. Bezirk muss die angrenzende Fahrbahnkonstruktion in beiden Fahrtrichtungen entsprechend angepasst werden. Am Dienstag, dem 27. Oktober 2020, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten, die bei Aufrechterhaltung des Fahrzeugverkehrs stattfinden.

- Baubeginn: 27. Oktober 2020

- Geplantes Bauende: 6. November 2020

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

