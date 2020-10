AVISO Kunst Haus Wien/GLOBART: Die neue Pressekonferenz der Tiere

Gemeinsam für den Klimaschutz

Wien (OTS) - GLOBART und das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, lassen die Tiere der legendären Pressekonferenz zu Hainburg von 1984 am 30. Oktober 2020 für den Klimaschutz eintreten. Anlass der gemeinsamen Aktion ist das Jahresthema von GLOBART „Macht“ – die Macht der Vielen, des Einzelnen, Auftakt der GLOBART ACADEMY 2020 wie auch die Ausstellung des Kunst Haus Wien zur Klimakrise „Nach uns die Sintflut“.

Neben gescheiterten und vergessenen Revolutionsversuchen weist Österreichs Geschichte zwei Beispiele erfolgreichen und folgenreichen zivilen Ungehorsams auf. Nach dem Bürgerprotest gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf (und dessen Einstellung) ist vor allem die Besetzung der Hainburger Au 1984 ein gelungener „revolutionärer“ Akt. Friedensreich Hundertwasser beteiligte sich an der Kampagne und schuf ein Poster das er dem Volksbegehren zum Schutz der Auen widmete. Ausschlaggebend für den Erfolg der Protestaktion war die von Günther Nenning und Gerhard Heilingbrunner initiierte Pressekonferenz der Tiere, bei der sich prominente Persönlichkeiten aus Politik und Kultur als in der Au heimische Tiere verkleideten.

In einer Neuauflage der Konferenz der Tiere im Kunst Haus Wien treten in den Originalkostümen „Revolutionäre“ von damals gegen junge „Visionäre“ von heute zu einer spannenden Debatte an. Welche Themen von damals haben heute noch Gültigkeit? Welche Visionen haben sich erfüllt? Welche dringenden Fragen stellen sich heute zum Thema Umwelt und Klima, aber auch zum Thema gelebte Demokratie?

Zeit: Freitag, 30. Oktober 2020, 11 Uhr

Ort: Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien

Besetzung:

Kormoran: Othmar Karas, Vizepräsident des europäischen Parlaments

Au-Hirsch: Wolfgang Pekny, Gründer der Plattform Footprint

Fisch: Anika Dafert, Fridays for Future Aktivistin

Rotbauchunke: Gerhard Heilingbrunner, Mitinitiator der Hainburger Aubesetzung Schwarzstorch: Stefan Zach, Leiter Konzernkommunikation der EVN

Laufkäfer: Adam Pawloff, Umweltaktivist bei Greenpeace/ Enkel von Freda Meissner-Blau

Eisvogel: Toni Faber, Dompfarrer St. Stephan Purpurreiher: Johanna Mayer, Schülerin

~

