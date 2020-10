B 5 zwischen Dimling und Pfaffenschlag wieder frei befahrbar

LR Schleritzko: Mehr Sicherheit und Fahrkomfort für Verkehrsteilnehmer

St. Pölten (OTS) - Landesrat Ludwig Schleritzko nahm kürzlich die Verkehrsfreigabe für die Fahrbahnerneuerung der Landesstraße B 5 zwischen Dimling und Pfaffenschlag vor. „Mit diesem Projekt erhöhen wir zusätzlich zur Leistungsfähigkeit auch die Verkehrssicherheit und den Fahrkomfort für die Autofahrerinnen und Autofahrer. Gut ausgebaute Straßen sind ein wichtiger Impuls für den Arbeitsmarkt und sichern den Wirtschaftsstandort Niederösterreich“, ist Schleritzko überzeugt.

Auf einer Länge von 2,6 Kilometern bzw. auf einer Sanierungsfläche von rund 15.700 Quadratmetern wurde die schadhafte Fahrbahn der Landesstraße B 5 abgefräst. Anschließend wurde ein neuer Belag wieder aufgetragen. Die Fahrbahn wurde auf sieben Meter verbreitert und einzelne Korrekturen in der Linienführung wurden vorgenommen. Im Rahmen der „Radwegförderung außerorts“ wurde südlich der Landesstraße B 5 auf einer Länge von rund 500 Metern ein befestigter Radweg mit einer Breite von 2,5 Metern errichtet. Abschließend wurde die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht, das Bankett dem Neubestand wieder angepasst sowie Leitpflöcke, Leitschienen und Verkehrszeichen versetzt.

Die Bauarbeiten führten zahlreiche Baufirmen der Region und die Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya durch. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Die Landesstraße B 5 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 3.700 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

