Ab Sonntag gilt wieder die Winterzeit

Am Wochenende werden die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende endet die Sommerzeit und die Uhren werden wieder auf Winterzeit (Normalzeit) umgestellt. In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober werden die von der Abteilung Wien leuchtet betreuten Uhren um 2:59 Uhr für eine Stunde angehalten. Nach einer Stunde bekommen die Uhren ein Zeitsignal, mit dem sie sich selbstständig auf 3:00 Uhr stellen. Die Wienerinnen und Wiener können somit in dieser Nacht um eine Stunde länger schlafen. Die Winterzeit gilt bis 28. März 2021.

Sollten öffentliche Uhren nicht richtig funktionieren, dürfen wir Sie um entsprechenden Hinweis beim kostenlosen Lichttelefon unter der Telefonnummer 0800-33 80 33 (rund um die Uhr) oder bei der Servicenummer 955 59 - Infoline Straße und Verkehr, täglich von 7 Uhr bis 18 Uhr, ersuchen.

Störungsmeldungen können im Internet unter https://www.ots.at/redirect/lichttelefon oder mit einer kurzen E-Mail an das Lichttelefon (lichttelefon@wien-info.at) bekanntgegeben werden.

