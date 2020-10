Freier Eintritt in die ALBERTINA am 25. & 26. Oktober

Wien (OTS) - Nach dem großen Erfolg des Free Weekends in der ALBERTINA MODERN am vergangenen Wochenende lädt die ALBERTINA am 25. und 26. Oktober bei freiem Eintritt ins Haupthaus ein.

Besucherinnen und Besucher haben die einmalige Chance, die Schausammlung Monet bis Picasso. Die Sammlung Batliner und die Sonderausstellung My Generation. Die Sammlung Jablonka an diesen zwei Tagen kostenlos zu besuchen.

Außerdem lockt das derzeitige Highlight des Ausstellungsreigens: Van Gogh, Cézanne, Matisse. Die Sammlung Hahnloser. Diese Schau endet bereits Mitte November und ist somit nur noch für kurze Zeit in der ALBERTINA zu sehen. Sie zeigt eine der bedeutendsten Privatsammlungen der französischen Moderne und präsentiert 120 Werke aus der Blütezeit der Avantgarden. Vertretene Künstler sind neben Van Gogh, Cézanne und Matisse u.a. Renoir, Gauguin und Toulouse-Lautrec.

Die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher ist uns sehr wichtig, weshalb wir jederzeit und im gesamten Haus auf die Einhaltung der Sicherheitsabstände achten. Bei hohem Besuchsaufkommen kann es zu Wartezeiten kommen.

Sonderaktion Membership

Für Kunstliebhaberinnen und -liebhaber, die die ALBERTINA und die ALBERTINA MODERN regelmäßig besuchen möchten, lohnt sich eine Mitgliedschaft im Verein der Freunde der ALBERTINA. Am 25. und 26. Oktober ist diese beim Kauf an der Museumskassa zum Aktionspreis von EUR 55 statt EUR 70 erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sarah Wulbrandt

Pressebüro der Albertina

+43 1 534 83 512

S.Wulbrandt @ albertina.at