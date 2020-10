Nudeln, Müsli & Co. zum selbst Abfüllen bei INTERSPAR

Salzburg (OTS) - INTERSPAR bietet als derzeit einziger großer Lebensmitteleinzelhändler in Österreich unverpackte Bio-Lebensmittel zum selber Abfüllen an. Ab sofort gibt es in INTERSPAR-Hypermärkten in Salzburg, Wien, Graz, Villach, Linz, Nußdorf-Debant und Schwaz eigene Abfüllstationen. Erhältlich sind an den insgesamt acht Abfüllstationen jeweils über 40 Produkte in Bio-Qualität wie beispielsweise Pasta, Müslis, Nüsse sowie Hülsen- und Trockenfrüchte. Selbst mitgebrachte Behälter können genauso mit der gewünschten Menge befüllt werden, wie kostenlos beiliegende Papiersackerl. Mit den Abfüllstationen schafft INTERSPAR eine weitere Möglichkeit, um auf Plastikverpackungen zu verzichten.

Die Abfüllstation für Bio-Lebensmittel bei INTERSPAR im EUROPARK in Salzburg erfreut sich bereits seit Beginn der Testphase im Juli großer Beliebtheit. Jetzt weitet INTERSPAR dieses Angebot auf weitere sieben Märkte in ganz Österreich aus. Ab sofort gibt es in den INTERSPAR-Hypermärkten in Wien Heiligenstadt, im CITYPARK und im MURPARK in Graz, im ATRIO Villach, in Linz-Wegscheid, Nußdorf-Debant und Schwaz eigene Abfüllstationen. „Dem Klima und der Umwelt zuliebe wird bei INTERSPAR unnötiger Plastikverpackung konsequent der Kampf angesagt“, erklärt INTERSPAR Österreich Geschäftsführer Mag. Markus Kaser. „Als einziger großer Lebensmittelhändler bieten wir unseren Kundinnen und Kunden insgesamt bereits acht Abfüllstationen an, wo sie genau die benötigte Menge an trockenen Bio-Lebensmitteln selbst abfüllen können. Das spart Verpackungen ein und vermeidet Lebensmittelverschwendung“, so Mag. Markus Kaser weiter.

INTERSPAR passt Abfüllstationen für Supermärkte an

Abfüllstationen sind bereits aus eigenen Unverpackt-Läden bekannt. Im Supermarkt müssen sie jedoch auch ohne Bedienung funktionieren. Daher hat INTERSPAR die Abfüllstation weiterentwickelt und auf die Bedürfnisse eines Supermarkts angepasst. Die einfache Abfüllung und Etikettierung durch Kundinnen und Kunden in Selbstbedienung, die Integration in ein bestehendes Regalsystem und die möglichst einfache Reinigung und Befüllung durch Mitarbeitende stellten dabei große Herausforderungen dar. Die neu entwickelten Abfüllstationen erfüllen all diese Anforderungen und ebnen unverpackten Lebensmitteln den Weg heraus aus der Nische, hinein in den regulären Supermarkt.

So funktionieren die Unverpackt-Stationen

Die Abfüllstationen bieten jeweils über 40 unverpackte Lebensmittel in Bio-Qualität. Darunter Müslis oder Cerealien, aber auch Superfoods wie Nüsse, Kerne sowie Hülsen- und Trockenfrüchte oder Pasta und Reis. Kunden können ihr eigenes Gefäß mitbringen, dieses vorher leer abwiegen und anschließend befüllen. Dazu einfach Gefäß unterstellen und den Hebel drücken bis die gewünschte Menge abgefüllt ist. Das Gewicht des Gefäßes wird beim Verwiegen wieder abgezogen. Alternativ können Kunden auch ein Gratis-Papiersackerl für ihren Einkauf verwenden.

Plastik sparen mit INTERSPAR

Bei INTERSPAR kann quer durch das Food- und Non-Food-Sortiment bei jedem Einkauf Plastik gespart werden. Damit Kundinnen und Kunden dementsprechende Produkte auf den ersten Blick erkennen können, sind diese mit dem Logo „Gemeinsam Plastik sparen mit SPAR“ gekennzeichnet. Das Logo ist beispielsweise an der Feinkost-Theke zu sehen, wo Kunden ihre eigene Box mitbringen und befüllen lassen können. Oder am Frischemarktplatz, wo Bio-Gurken mit Papierschleifen statt Plastikfolien und Bio-Mangos mit Lasern gekennzeichnet werden. Getränke in Mehrweg- statt Einweg-Flaschen sparen Verpackung ein. INTERSPAR führt das größte Sortiment an Getränken in Mehrweg-Flaschen unter den flächendeckenden Lebensmitteleinzelhändlern. In jedem Markt werden diverse Biersorten, regionales Mineralwasser sowie Limonaden und Fruchtsäfte in Mehrweg-Glasflaschen angeboten. Auch die beliebte SPAR Natur*pur Bergbauern Bio-Milch schmeckt aus der Mehrweg-Glasflasche gleich noch besser.

Beim Einkauf für den Haushalt kann ebenso Plastikverpackung gespart werden: So werden neben plastikfrei verpackten Eigenmarkenprodukten, wie zum Beispiel SIMPEX-LED-Lampen und -Duschköpfen, Produkte wie biologisch abbaubare Schwämme der Eigenmarke Splendid nature aus alternativen Materialen hergestellt. In ausgewählten Märkten in Salzburg, Wien und Tirol kann an eigens eingerichteten Abfüllstationen Bio-Wasch- und -Spülmittel in wiederverwendbare Flaschen gefüllt werden. Für die Küche gibt es bei INTERSPAR Alternativen zu Frischhaltefolie und Co., wie Glas-Aufbewahrungsbehälter, Mehrweggefrierbeutel und wiederverwendbare Bienenwachstücher.

Übersicht: Abfüllstationen für unverpackte Bio-Lebensmittel bei INTERSPAR

INTERSPAR Salzburg-EUROPARK

INTERSPAR Wien-Heiligenstadt

INTERSPAR Graz-CITYPARK

INTERSPAR Graz-MURPARK

INTERSPAR Villach-ATRIO

INTERSPAR Linz-Wegscheid

INTERSPAR Nußdorf-Debant

INTERSPAR Schwaz

