TV-Tipp Doppelpack am 27.10.: Neue Folge „Meine Heimat“ mit Hermann Maier und Doku über Hallstatt, 650 v. Chr. (ORF 2)

Imposanter TV-Abend mit „Universum“ zum Bregenzerwald und „Universum History“ über die Gründungszeit des ältesten Salzbergwerks der Welt

Wien (OTS) - Zwei Förderprojekte des FERNSEHFONDS AUSTRIA bestimmen am 27. Oktober den Hauptabend auf ORF 2.

Hermann Maier ist wieder unterwegs durch „Meine Heimat“ und zeigt die schönsten Seiten des Bregenzerwaldes vom Bodensee bis zum Kanisfluh und dem Hohen Ifen. Begleitet wird er von Regions-Kenner und Skisprung-Olympiasieger Toni Innauer. Die Produktion der INTERSPOT Film (Regie: Andrea Albrecht) zeigt faszinierende Bilder einer einzigartigen Landschaft aus schroffen Felshängen, schwindelerregenden Schluchten und beeindruckenden Wasserfällen. Es ist der Lebensraum für zahlreiche Tierarten der alpinen Bergwelt, von Steinadlern über Kreuzotter bis zu Murmeltier oder Steinbock.

Gleich im Anschluss erzählt „Hallstatt und das weiße Gold - Die Salz-Saga“ vom fiktiven Familienleben der Gründer des ältesten Salzbergwerks der Welt im ersten Jahrtausend vor Christus. Auf Grundlage wissenschaftlicher Forschungen und in Zusammenarbeit mit dem Naturhistorischen Museum Wien zeichnet die Produktion der Degn Film (Regie: Katharina Heigl) in aufwändig nachgestellten Szenen den steilen Aufstieg einer Gesellschaft nach, in der Frauen eine bedeutende Rolle spielten. Mit u.a. Maria Hofstätter und Fanny Krausz.

Zu sehen sind die Dokumentationen „Meine Heimat - Der Bregenzerwald“ und „Hallstatt und das weiße Gold - Die Salz-Saga“ am Dienstag, dem 27. Oktober, um 20.15 Uhr und um 21.05 Uhr auf ORF 2.

Fotos der Produktionen stehen unter https://www.rtr.at/de/pr/PI10232020FFAT in hoher Auflösung zum Download zur Verfügung.

Über den FERNSEHFONDS AUSTRIA

Der FERNSEHFONDS AUSTRIA, eingerichtet beim Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien), ist die größte Förderstelle für Fernsehproduktionen in Österreich. Das von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Budget beträgt jährlich 13,5 Mio. Euro. Weitere Informationen über den FERNSEHFONDS AUSTRIA und Fördervoraussetzungen unter www.fernsehfonds.at.

Rückfragen & Kontakt:

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH

Andreas Kunigk

Pressesprecher RTR Medien und KommAustria

+43 1 58058-168

andreas.kunigk @ rtr.at