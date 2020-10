Versorgungssicherheit: Kabelreparatur Linke Wienzeile

Wiener Netze nehmen Reparatur am Hochspannungserdkabel in der Linken Wienzeile auf. Die für die Versorgungssicherheit wichtigen Arbeiten werden so kurz wie möglich gehalten.

Wien (OTS) - Die Wiener Netze haben bei einer Routineprüfung eine Störung im Hochspannungskabel in der Linken Wienzeile entdeckt. Offenbar hat ein Bagger die Kabelisolierung beschädigt. Damit die Versorgungssicherheit mit Strom in der Stadt Wien nicht beeinträchtigt wird, ist eine Behebung dieser Kabelstörung im 6. Bezirk unbedingt notwendig. Die betroffene Leitung verbindet das Umspannwerk Simmering mit dem Umspannwerk Kendlerstraße.

Komplexe Reparaturarbeiten

Die Arbeiten in der Linken Wienzeile stadtauswärts auf Höhe Nummer 18 beginnen in den Herbstferien am Dienstag, den 27. Oktober 2020 und werden so kurz wie möglich gehalten. Aufgrund der Komplexität der Fehlerbehebung ist aber mit einer Dauer von sieben bis acht Wochen zu rechnen.

Für die Reparatur muss das Kabel auf einer Länge von rund 16 Meter freigelegt werden. In Abstimmung mit den Behörden steht im Baustellenbereich der rechte Fahrstreifen für den Autoverkehr zur Verfügung. Auf einer Länge von etwa 70 Metern wird der linke Fahrstreifen für Bauarbeiten benötigt.

Wiens Stromversorgung ist gesichert

Mit 99,99 Prozent Versorgungssicherheit haben die Wiener Netze eines der sichersten Stromnetze Europas. Das Stromnetz in Wien ist so geplant, dass einzelne Kabel ausfallen können. Durch entsprechende Umschaltungen ist die Versorgung Wiens mit Strom dennoch sichergestellt. Langfristig muss zur vollen Leistung und Versorgungssicherheit aber natürlich jedes Kabel funktionieren.

Die Wiener Netze sind Österreichs größter Kombinetzbetreiber – sie bringen Strom, Gas, Fernwärme und Telekommunikation dorthin, wo sie gebraucht werden. Investitionen von mehr als 300 Millionen Euro jährlich fließen in die Instandhaltung und den Ausbau der Netze. Mehr als 2 Millionen KundInnen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands profitieren von höchster Versorgungsqualität.

