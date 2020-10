Leichtfried: Donnerstag Abend - und die Verordnung ist noch immer nicht da

Türkis-Grüne lässt die Menschen im Regen stehen – keiner weiß, welche Regeln ab morgen gelten

Wien (OTS/SK) - Empört zeigt sich der Stv. Klubobmann Jörg Leichtfried am Donnerstag Abend darüber, dass die türkis-grüne Regierung es noch immer nicht geschafft hat, die Verordnung über die Corona-Maßnahmen, die ab Morgen gelten sollen, zu veröffentlichen. „Diese Regierung lässt die Menschen völlig im Regen stehen“, sagt Leichtfried und erklärt, dass es für alle Betroffen unzumutbar ist, dass jedwede Planbarkeit seit einer Woche fehlt. „Ob der Kleinunternehmer, der ein Yoga-Studio betreibt, die Hochzeitsgesellschaft, die mit dem Brautpaar feiern will, die zur Sponsion geladenen Verwandten und Freunde, die dabei sein wollen, wenn der Sprössling Akademiker geworden ist, oder einfach die Eltern, die mit ihren Kindern im Park ein Fußballspiel organisieren wollen – keiner kennt sich aus, was morgen gelten wird“, stellt Leichtfried fest und erklärt: „Es ist ein Skandal, wie unprofessionell das Corona-Management der türkis-grünen Regierung wieder einmal über die Bühne geht. Dafür trägt am Ende Kanzler Kurz die Verantwortung.“ (Schluss) up/ah

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at