AVISO: Pressekonferenz mit Wirtschaftsministerin Schramböck zum Thema "Image der Lehre" am 28. Oktober, 13 Uhr

„Österreichs Lehrlingsausbildung – Kraftwerk für die heimische Wirtschaft“

Wien (OTS) - Gut ausgebildete Fachkräfte bilden das Fundament der österreichischen Gesellschaft und sind ein Kraftwerk für die heimische Wirtschaft. VERBUND, zukunft.lehre.österreich und das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort verfolgen das gemeinsame Ziel, die Vielfalt und Kraft der Lehre in Österreich in das Rampenlicht zu rücken. Wir freuen uns daher, Sie am

Mittwoch, den 28. Oktober um 13:00 Uhr

in den großen Saal von VERBUND,

Europaplatz 2, 1150 Wien

zum Startschuss der Zusammenarbeit zwischen VERBUND und der Initiative zukunft.lehre.österreich. (z.l.ö.), sowie der Vorstellung eines Konzepts zu Bekämpfung des negativen Images der Lehrlingsausbildung mit FBM Dr. Margarete Schramböck einladen zu dürfen.

TeilnehmerInnen:

Bundesministerin Dr. Margarete Schramböck

Stv. Vorstandsvorsitzender VERBUND Michael Strugl

Margit Angerlehner (Vorsitzende Frau in der Wirtschaft OÖ, Vizepräsidentin WKOÖ,

gelernte Schneiderin und Unternehmerin)

(Vorsitzende Frau in der Wirtschaft OÖ, Vizepräsidentin WKOÖ, gelernte Schneiderin und Unternehmerin) Präsident z.l.ö., Generaldirektor Energie AG DDr. Werner Steinecker

Zur sorgfältigen Umsetzung unseres Corona-Sicherheitskonzepts geben Sie bitte Ihre Rückmeldung bis Montag, 26. Oktober per E-Mail an mj@schuetze.at bekannt.

Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.





Dr. Margarete Schramböck – Mag. Dr. Michael Strugl, MBA – DDr. Werner Steinecker

Bundesministerin – Stv. Vorstandsvorsitzender VERBUND – Präsident z.l.ö.



Hinweis: Für die Pressekonferenz gibt es ein sorgfältiges Sicherheitskonzept. Das Tragen eines MNS ist für alle TeilnehmerInnen verpflichtend.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Jayasekara

SCHÜTZE Positionierung

mj @ schuetze.at

+43 676 74 600 88