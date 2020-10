Philipp Tirmann wechselt von ProSiebenSat.1PULS 4 als Wien-Geschäftsführer zu P8 Marketing

Durch meine jahrelange, umfassende TV-Erfahrung und Expertise im Bereich Storytelling entwickle ich mit meinem Team Strategien für die Zukunftsfelder Klimaschutz, Digitalisierung und Gesundheit. In diese betten wir unsere KundInnen mit ihren Themen ein. Gemeinsam entwickeln wir mit redaktioneller Sorgfalt den Narrativ und distribuieren diesen nun auch in Form von Bewegtbild über alle Kanäle Philipp Tirmann, P8 Marketing 1/2

In Zeiten der digitalen und gesellschaftlichen Transformation ist das Anpassen an neue Kundenbedürfnisse und das Weiterentwickeln von Produktwelten enorm wichtig. Mit Philipp Tirmann haben wir dafür die richtige Persönlichkeit gefunden. Als neues Mitglied der Geschäftsführung wird er unsere Kunden bei den künftigen Marketing-Herausforderungen unterstützen. Georg Hofherr, Gründer von P8 2/2

Wien (OTS) - Philipp Tirmann ist künftig als Teil der Geschäftsführung bei P8 Marketing für den Standort Wien und den Aufbau der neuen Business Unit „P8 Content Power“ verantwortlich. In den letzten 13 Jahren war er bei der Mediengruppe ProSiebenSat.1 PULS 4 als Informationsdirektor und Director für Business Development tätig.

Mehr Bewegtbild und Content-Formate für effizienteres Marketing

In seiner Funktion als Geschäftsführer des Standortes Wien erweitert Tirmann das Portfolio der neuen Business Unit „Content Power“ um hochwertigste Bewegtbild-Produktion, Storytelling und den Aufbau von Content-Formaten. „ Durch meine jahrelange, umfassende TV-Erfahrung und Expertise im Bereich Storytelling entwickle ich mit meinem Team Strategien für die Zukunftsfelder Klimaschutz, Digitalisierung und Gesundheit. In diese betten wir unsere KundInnen mit ihren Themen ein. Gemeinsam entwickeln wir mit redaktioneller Sorgfalt den Narrativ und distribuieren diesen nun auch in Form von Bewegtbild über alle Kanäle “, so Tirmann über diese neue Möglichkeit der Image- und Themenpositionierung für Unternehmen.



Nach dem Studium Telekommunikation und Medien war Tirmann in den letzten 13 Jahren bei der Mediengruppe ProSiebenSat.1 PULS 4 beschäftigt. Dort leitete er das Projekt UEFA Champions League auf PULS 4, baute danach als Informationsdirektor im Jahr 2013 die Informationsschiene von PULS 4 aus und festigte dabei die Position von Café Puls als Marktführer des österreichischen Frühstücksfernsehens. Zuletzt fungierte Tirmann bei der ProSiebenSat.1 PULS 4 als Director für Business Development and Innovation und war dort für die Entwicklung von Multi-Channel-Formaten wie KlimaheldInnen, 4LIFECHANGERS und Road To Digital Austria verantwortlich.

Georg Hofherr, Gründer von P8, ergänzt: „ In Zeiten der digitalen und gesellschaftlichen Transformation ist das Anpassen an neue Kundenbedürfnisse und das Weiterentwickeln von Produktwelten enorm wichtig. Mit Philipp Tirmann haben wir dafür die richtige Persönlichkeit gefunden. Als neues Mitglied der Geschäftsführung wird er unsere Kunden bei den künftigen Marketing-Herausforderungen unterstützen. “

P8 – 100.000 Stunden Marketing-Know-how pro Jahr

Die P8 Gruppe ist seit über 20 Jahren erfolgreich am Marketing- und Medien-Markt in Österreich zu Hause. Neben dem regionalen, digitalen Medienhaus Tirol TV betreibt P8 eine der Top3-Marketing-Agenturen in Österreich mit Standorten in Innsbruck, Salzburg und Wien. P8 Marketing bietet mit den Business Units P8 Strategie & Employer, P8 Creative Power, P8 Digital Marketing und Data Management sowie P8 Content Power ein breites Leistungsspektrum. Insgesamt arbeiten über 60 Mitarbeiter/innen täglich für den Marketingerfolg der KundInnen.



Rückfragen & Kontakt:

Georg Hofherr

g.hofherr @ p8.eu

+43 664 5435080



Philipp Tirmann

p.tirmann @ p8.eu

+43 664 8486099