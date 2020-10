SPÖ-Stöger: Angebote im öffentlichen Verkehr weiter ausbauen

Verkehrssprecher fordert mehr Bus- und Bahnverbindungen sowie nachhaltige Finanzierung des 1-2-3-Klimatickets

Wien (OTS/SK) - „Die Zahlen zeigen deutlich, dass die Menschen die Angebote im öffentlichen Verkehr annehmen, wenn es welche gibt – deshalb muss der Öffi-Ausbau unvermindert fortgesetzt werden“, fordert SPÖ-Verkehrssprecher Alois Stöger im heutigen Verkehrsausschuss des Nationalrates. Dort stand unter anderem der Bericht über die gemeinwirtschaftlichen Leistungen, also von Bund und Ländern bestellte Bahn- und Buskilometer, auf der Tagesordnung. In der Aussprache mit Verkehrsministerin Gewessler mahnte Stöger auch die nachhaltige Finanzierung des 1-2-3-Klimatickets ein. „Die für das Jahr 2021 budgetierten 95 Millionen Euro sind noch eindeutig zu wenig. Das Klimaticket ist eines der sinnvollsten Projekte im Regierungsprogramm, das sollte sich auch in Zahlen ausdrücken.“ ****

Der Verkehrsausschuss beschäftigte sich heute auch mit dem kürzlich veröffentlichten ÖBB-Rahmenplan für die Jahre 2021-2026. „Ich freue mich, dass das Investitionsniveau wieder den Stand erreicht hat, den wir bereits mit sozialdemokratischen Verkehrsministern vorgelegt haben. Langfristig muss es aber das Ziel sein, dass die Schiene gleich viele Mittel erhält wie die Straße. Das stärkt sowohl den öffentlichen Verkehr als auch unsere Umwelt“, so Stöger, der für eine weitere Revitalisierung der Nebenbahnen sowie die volle Elektrifizierung der Schiene eintritt. (Schluss) bj/sd

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at