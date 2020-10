FPÖ – Bösch gegen Dschihad-Verherrlichung beim österreichischen Bundesheer!

Wien (OTS) - Der Obmann des parlamentarischen Landesverteidigungsausschusses und FPÖ-Wehrsprecher Brigadier NAbg. Dr. Reinhard E. Bösch forderte heute nach jüngst bekanntgewordenen Vorwürfen gegen einen Militär-Imam ein konsequentes Einschreiten von ÖVP-Verteidigungsministerin Tanner gegen islamistische Strömungen im österreichischen Bundesheer.

Es gebe einen Militär-Imam, der mit dem Dschihad in Bosnien sympathisiere, Dschihadisten-Videos teile und Kontakte zu Kriegsverbrechern unterhalte. Dieser Mann sei von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich eingesetzt worden, so Bösch, der von Ministerin Tanner nun eine rasche Aufklärung und sofortige notwendige Schritte, um solche Umtriebe abzustellen, verlangte.

