FPÖ – Hafenecker: Bin jederzeit zu Aussage im U-Ausschuss bereit!

ÖVP-Störmanöver soll möglichst rasch über die Bühne gehen

Wien (OTS) - Der freiheitliche Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, NAbg. Christian Hafenecker, erklärte sich jederzeit bereit, dem U-Ausschuss als Auskunftsperson zur Verfügung zu stehen. „Wenn der ÖVP ihr Störmanöver so wichtig ist, dann dränge ich darauf, möglichst rasch aussagen zu dürfen, um mich dann wieder auf meine Aufklärungstätigkeit konzentrieren zu können. So wie dem Vorsitzenden Sobotka terminlich entgegengekommen wurde, erwarte ich mir ebenfalls, beim nächstmöglichen Termin anstelle einer der derzeit geladenen Personen befragt zu werden“, sagte Hafenecker.

Den Weg zum Verfassungsgerichtshof, den die ÖVP beschreiten will, nachdem ihr alle vier anderen Fraktionen deutlich machen wollten, dass für Hafeneckers Ladung kein sachlicher Grund bestehe, könne sie sich sparen. „Der VfGH hat sicherlich Wichtigeres zu tun, als die ÖVP darüber zu belehren, dass ich in der FPÖ Generalsekretär und nicht Geschäftsführer war, wie Gerstl und Co. in ihrem Antrag fälschlicherweise schreiben. Alleine dieser peinliche Fehler beweist die flächendeckende Sachunkenntnis der ÖVP, die sich seit Anbeginn wie ein schwarzer Faden durch den Ausschuss zieht“, so Hafenecker.

