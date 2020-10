Gruppenausstellung „Stress Rehearsal“ und Einzelausstellung „Direct Transit“ von Fabian Erik Patzak

Ausstellungsdauer: 28.10. – 12.12.2020, Erster Tag der Ausstellung: 28.10.2020. 16-21h

Wien (OTS) - Gruppenausstellung „Stress Rehearsal“ mit Mohamed Allam, Will Benedict, Daniel Mølholt Bülow, Gillian Brett, Rah Eleh, Rachel Fäth, Line Finderup Jensen & Adnan Popovic & Juri Schaden & Parastu Gharabaghi, Lola González, Hanna Husberg & Laura McLean, Mohammed Laouli, Yein Lee, Elisabeth Molin, Jean Painlevé, Oliver Ressler, Clemens von Wedemeyer, Catherine Sarah Young kuratiert von Malou Solfjeld (Curator in Residence, studio das weisse haus)

Protestierende Menschenmassen, künstlich erzeugtes Fastfood-Essen und im Meer versinkende Öltanker. In dieser dystopischen Schau regen die präsentierten künstlerischen Werke dazu an, Verbindungsfäden zwischen globaler Pandemie, Klimakrise, sozialer Ungleichheit und Turbokapitalismus zu spannen und unsere eigene Verantwortung in dem dysfunktionalen System zu reflektieren. Welche neuen Formen des Handelns müssen wir entwickeln, um gemeinsame „Welten“ zu gestalten?

Einzelausstellung „Direct Transit“ von Fabian Erik Patzak

Erste Bank MehrWERT-Kunstpreis 2020

kuratiert von Boris Ondreička

Anhand von öffentlich zugänglichem und privatem Archivmaterial beschäftigt sich der amerikanisch-österreichische Maler Fabian Erik Patzak mit den Themen Migration, Verlust und kollektiver Erinnerung, basierend auf seiner eigenen generationsübergreifenden Erfahrung, die mit der Flucht seiner Großeltern aus dem nationalsozialistischen Wien beginnt. In der malerischen Umsetzung dieser intimen Erzählung gelingt es dem Künstler, präzise Irritationen hervorzurufen und Fragen zu weitreichenden gesellschaftspolitischen und ökologischen Themen aufzuwerfen.

Ausstellungsdauer: 28.10. – 12.12.2020

Ort der Ausstellungen: das weisse haus, Hegelgasse 14, 1010 Wien

Öffnungszeiten: Di-Fr 13-19 Uhr, Sa 12-17 Uhr



