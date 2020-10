Dr. Christoph Steger zum ersten Vorsitzenden der VDMA Geschäftsstelle Österreich gewählt

Mitgliederversammlung wählt Dr. Markus Baldinger und Mag. Alexander Melkus zu stellvertretenden Vorsitzenden.

Wien (OTS) - Auf der ersten Mitgliederversammlung der VDMA Geschäftsstelle Österreich wurde Dr. Christoph Steger, Geschäftsführer der ENGEL Austria GmbH in Schwertberg (OÖ), für die kommenden vier Jahre zum Vorsitzenden des Vorstands gewählt. Als stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsstelle fungieren Dr. Markus Baldinger, Geschäftsführer PÖTTINGER Landtechnik GmbH, Grieskirchen (OÖ) sowie Mag. Alexander Melkus, Geschäftsführer der SIGMATEK GmbH & Co. KG, Lamprechtshausen (Sbg.). Die Mitgliederversammlung fand am 21. Oktober 2020 in Wien statt. Mit der Wahl des Vorstands und der Verabschiedung der Geschäftsordnung wurde die Gründungsphase der Geschäftsstelle erfolgreich abgeschlossen.

Dr. Christoph Steger ist seit 13 Jahren im Kunststoffmaschinenbau tätig, seit 2012 bei ENGEL Austria, wo er zunächst den Geschäftsbereich Packaging führte. Seit Dezember 2013 ist er Mitglied der Geschäftsführung der ENGEL Gruppe, verantwortlich für Vertrieb, Marketing und Service. Im VDMA engagiert sich Steger bereits seit 2016 als Vorstandsmitglied des VDMA Fachverbands Kunststoff- und Gummimaschinen. Seit seiner Gründung 1945 ist ENGEL zu 100 Prozent in Familienbesitz und bereits in 4. Generation familiengeführt, nunmehr durch Dr. Stefan Engleder als Vorsitzendem der Geschäftsführung, dem Urenkel des Unternehmensgründers Ludwig Engel. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftet das Unternehmen einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro (2019/2020) und beschäftigt etwa 6.500 Mitarbeiter weltweit.

Dr. Christoph Steger: „Der VDMA als übernationale Interessenvertretung, Fachvertretung und Dienstleistungsorganisation des Maschinen- und Anlagenbaus hat zum Ziel, mit dem Netzwerk von 3.300 Mitgliedsunternehmen in ganz Europa die Schlüsselthemen für eine industrielle Zukunft des Maschinen- und Anlagenbaus in Europa mitzugestalten und für den europäischen Maschinenbau zentrale Themen voranzubringen. Mit der Etablierung der VDMA Geschäftsstelle Österreich tragen wir dem überdurchschnittlich hohen Beitrag des Maschinenbaus zur Industriewertschöpfung in Österreich Rechnung und wollen unseren Teil dazu beitragen, dass die Position und das Maschinenbau-Netzwerk des VDMA in Europa weiter ausgebaut wird.“

VDMA baut Maschinenbaunetzwerk in Europa weiter aus

Die VDMA Geschäftsstelle Österreich ist Zweigstelle des VDMA mit Sitz in Frankfurt am Main. Der VDMA ist mit rund 3.300 Mitgliedsunternehmen aus 20 Ländern der größte Maschinen- und Anlagenbauverband Europas. Die Österreich-Vertretung wurde vor drei Jahren in Wien gegründet, die Anzahl der österreichischen Mitgliedsunternehmen hat sich seit 2017 auf über 100 Betriebe mehr als verdoppelt.

„Unsere insgesamt 18 Vorstandsmitglieder aus acht verschiedenen österreichischen Bundesländern stellen sicher, dass wir eine ausgezeichnete regionale und branchenübergreifende Abdeckung des österreichischen Maschinen- und Anlagenbaus haben“, sagt Mag. Georg C. Priesner, seit 2017 Geschäftsführer der VDMA Geschäftsstelle Österreich. Die VDMA Geschäftsstelle Österreich ist die erste VDMA-Mitgliedervertretung mit eigenem Vorstand außerhalb Deutschlands. Europa wird immer wichtiger für den industriellen Mittelstand – als Binnenmarkt, aber auch als Regelsetzer. „Der VDMA bündelt die Kräfte und möchte in den kommenden Jahren sein Maschinenbaunetzwerk in Europa weiter auszubauen. Hier können die Mitglieder unseres VDMA Österreich-Netzwerks partizipieren und profitieren, sowie unsere Themen in der größten europäischen Branchenplattform positionieren“, betont Mag. Georg C. Priesner abschließend.

Fotos des neuen Vorsitzenden und der Stellvertreter finden Sie im Anhang, wie auch eine Liste aller Vorstandsmitglieder.

Der VDMA vertritt rund 3300 deutsche und europäische Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus. Die Industrie steht für Innovation, Exportorientierung, Mittelstand und beschäftigt rund vier Millionen Menschen in Europa, davon mehr als eine Million in Deutschland.

Rückfragen & Kontakt:

Haben Sie noch Fragen? Mag. Georg C. Priesner, VDMA Geschäftsstelle Österreich, Tel.: 01 3615515-10, georg.priesner @ vdma.org beantwortet sie gerne.