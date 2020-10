FPÖ – Wurm: Anschober verordnet Corona-Tests an Hausärzten vorbei

Keine Einbindung der betroffenen Hausärzte

Wien (OTS) - „Nun hat auch die Österreichische Ärztekammer unsere These bestätigt, dass Anschobers politischer Schnellschuss Antigen-Schnelltests über das gesamte österreichische Hausärztesystem auszurollen, eine absolute ‚Schnapsidee‘ ist. Damit hat der grüne Gesundheitsminister abermals versagt. Anschober provoziert vorsätzlich ein totales Kollabieren des österreichischen Gesundheitssystems. Damit macht er sich in Wahrheit zum Feind der österreichischen Volksgesundheit und muss dafür auch zur Verantwortung gezogen werden“, kritisierte heute erneut FPÖ-Nationalratsabgeordneter Peter Wurm, Mitglied des parlamentarischen Gesundheitsausschusses, die Antigentest-Strategie des Gesundheitsministers.

„Die Österreichische Ärztekammer hat aufgedeckt, dass einmal mehr eine so wichtige Verordnung des Ministers nicht im Einvernehmen mit den Standesvertretern erlassen wurden und ‚Politautist‘ Anschober einmal mehr Gesprächsverweigerung vollzogen hat“, so Wurm in Bezug auf eine Presseaussendung der Ärztekammer.

„Opfer dieser neuerlichen Maßnahmen von Anschober sind sowohl die österreichischen Patienten als auch die österreichischen Hausärzte. Anschober geht es offensichtlich nur mehr darum, sich in einer Endlosschleife von Pressekonferenzen zu präsentieren, dabei aber jede sachpolitische Seriosität hinter sich zu lassen. Mit halben Mitteln, auf halben Wegen, zu halben Zielen wird hier das österreichische Gesundheitssystem in Richtung Abgrund gesteuert. ÖVP-Kanzler Kurz und der grüne Vizekanzler hätten hier längst die Konsequenzen ziehen müssen und Gesundheitsminister Anschober ablösen müssen. Durch ihr Tun und Unterlassen, tragen sie damit gemeinsam mit Anschober die Gesamtverantwortung für dieses Desaster“, betonte Wurm.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at