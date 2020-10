UNO-Fahnen Anstrahlung am Hochstrahlbrunnen anlässlich 75 Jahre Vereinte Nationen

Projektionen am Wiener Schwarzenbergplatz

Wien (OTS/RK) - Vor einem Dreivierteljahrhundert wurden die Vereinten Nationen gegründet und jährlich am 24. Oktober wird der Tag der Vereinten Nationen begangen. Der seit 1948 begangene Welttag der UNO erinnert an den 24. Oktober 1945, an dem die Charta der Vereinten Nationen in Kraft getreten ist. 1955 ist Österreich den Vereinten Nationen beigetreten, erste in Wien angesiedelte UN-Organisation war 1957 die Atomenergiebehörde (IAEO).

Um dieses besondere Jubiläum auch in Wien, einem der vier offiziellen Amtssitze der Vereinten Nationen, zu würdigen, werden am kommenden Wochenende auf Initiative des Wiener Bürgermeisters die Fahnen der UNO-Mitgliedsstaaten auf den Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz projiziert. Weitere Hauptsitze der Vereinten Nationen befinden sich in New York, Genf und Nairobi.

Ein langes Wochenende mit Farbprojektionen am Hochstrahlbrunnen

Sowohl am Samstag, den 24. Oktober als auch am Sonntag, den 25. Oktober lässt Wiener Wasser die Fahnen der 193 Mitgliedsstaaten jeweils ab Einbruch der Dunkelheit bis Mitternacht mittels eines Beamers in Endlosschleife auf die Wasserfläche des Hochstrahlbrunnens projizieren.

Bürgermeister Michael Ludwig wird gemeinsam mit Frau Ghada Waly, Generaldirektorin des Büros der Vereinten Nationen in Wien, den Beginn dieser Anstrahlung zu Ehren des 75-jährigen Jubiläums der Vereinten Nationen am Samstag vornehmen.

Am Montag 26. Oktober, dem österreichischen Nationalfeiertag, findet die Anstrahlung des Hochstrahlbrunnens ihren Abschluss sowohl mit den Fahnen der Mitgliedsländer der Europäischen Union wie auch aller Staaten, die auf dem europäischen Kontinent liegen, aus Anlass der 65-jährigen Neutralität Österreichs.

