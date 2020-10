„Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ am 25. Oktober in ORF 2

Unvergessliche Höhepunkte aus 50 Jahren Austropop

Wien (OTS) - Fernsehlegende Peter Rapp präsentiert am Sonntag, dem 25. Oktober 2020, dem Vorabend des Nationalfeiertages, in der dritten Ausgabe seiner Nostalgiesendung „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ um 22.10 Uhr in ORF 2 jede Menge Archivschätze rund um das Jubiläum „50 Jahre Austropop“, geborgen von ORF-Redakteur Johannes Hoppe.

Neben Klassikern wie der „Glock’n“ mit Marianne Mendt oder frühen – teils äußerst skurrilen – Fernsehdarbietungen von Ambros, Danzer und Cornelius finden sich auch besondere „Schmankerl“, wie ein Gastauftritt von Waterloo & Robinson im legendären „Seniorenclub“ oder der gesamten Austropop-Riege bei „Wetten, dass ..?“.

Abschließender Höhepunkt ist ein weiteres Mal ein 35 Jahre zurückliegender Showact von zwei prominenten Persönlichkeiten mit einem Austro-Hit in der Sendung „Starlight“.

